36 giorni di vacanza con 5 giorni di ferie: ecco come fare nel 2023

Il calendario 2023 regala ben 36 giorni di vacanza con appena cinque richieste di ferie. Infatti il 2023 fa capitare alcune importanti festività all’interno di quelli che chiamiamo “ponti”, che sono in pratica più giorni per staccare la spina dal lavoro e dalla scuola. Essere a conoscenza del calendario 2023, quando cadranno i ponti e di conseguenza i giorni delle festività dell’anno, permette di organizzare lunghi riposi, viaggi e qualsiasi tipo di attività che si vuole svolgere durante i propri giorni di ferie.

I 36 giorni di vacanza e 5 di ferie nel 2023

Per questo pianificare strategicamente le proprie ferie permette di ottenere ben 36 giorni di vacanza e riposo dal lavoro in totale, un’occasione data dal calendario 2023. Infatti se si chiedono giorni di ferie in prossimità del fine settimana, cioè quando cadono i giorni festivi e vengono programmati i ponti, i giorni di vacanza aumentano di molto. Le festività natalizie non sono ancora iniziate che già si inizia a ragionare su quelle del 2023. Infatti da calendario sarà possibile ottenere fino a 36 giorni di vacanza grazie a ferie strategicamente programmate.

Il trucchetto è semplice, ma prevede una strategia per anticiparsi la richiesta di ferie in un determinato giorno. Infatti da calendario nel 2023 molte delle festività più importanti cadranno nel weekend e per aziende e scuole – per chi viaggia in famiglia sarà importante coordinare i giorni – sono previsti diversi ponti lunghi. Chiedendo in totale 5 giorni di ferie in prossimità del weekend, si possono ottenere fino a 36 giorni di vacanza.

Il calendario 2023 delle festività

Basta osservare il calendario del 2023 per capire che le maggiori festività dell’anno cadranno nel weekend e questo permetterà a moltissimi di poter usufruire dei ponti, ovvero di giorni in più di vacanza. Il calendario sotto riportato è valido per la maggior parte dei ponti sia per i dipendenti che per la scuola. Ecco quali sono i giorni perfetti per chiedere le ferie e ottenere ben 36 giorni di vacanza durante il 2023. Il calendario delle festività e relativi ponti del 2003 sono: