A che ora esce l’aggiornamento Apple iOS 16.2? Cosa cambia per iPhone e iPad, le novità

Ormai il conto alla rovescia è arrivato al termine. Apple dovrebbe lanciare IOS 16.2 nella giornata di oggi. Si tratta dell’ultimo aggiornamento con modifiche a livello di funzionamento delle notifiche. La distribuzione avverrà questa sera, 13 dicembre alle 19. Ma andiamo a vedere quali saranno nel dettaglio le novità che verranno introdotte dal nuovo sistema operativo che interesserà Iphone e Ipad.

Quali sono le novità

Tra i tanti cambiamenti annunciati ci sarà la nuova app FreeForm: una lavagna multipiattaforma che può essere utilizzata per prendere appunti, disegnare e anche salvare link. Verrà anche reintrodotto il supporto allo Stage Manager anche su display esterni. È previsto anche un nuovo design per l’app Home con prestazioni più veloci e affidabili.

Sono previste inoltre nuove opzioni per schermi always on di iphone 14 Pro e Pro Max, ossia la possibilità di nascondere le notifiche e lo sfondo, facendo restare solo data e orario. Saranno ancora altre le novità previste da IOS 16.2, ma ancora un po’ di pazienza, tra qualche ora sarà possibile prendere visione di tutto quando il nuovo sistema operativo mette a disposizione degli utenti.

Strana coincidenza: lo scorso anno, Apple ha lanciato iOS 15.2 il 13 dicembre, con la RC rilasciata il 7 dicembre precedente e quest’anno ha nuovamente optato per il 13 dicembre per lanciare IOS 16.2 con la RC rilasciata il 6 dicembre scorso.