Latina, rubano iPhone e portafoglio a una ragazza: poliziotti ritrovano la refurtiva tra i rifiuti

Grande spavento per una ragazza di Latina, che mentre passeggiava per strada, è stata aggredita da un gruppo di uomini. I malintenzionati erano interessati alla sua borsa, che prontamente gli hanno scippato con la forza. All’interno della borsa, la ragazza teneva i suoi effetti personali, oltre ai documenti, il portafogli e un Iphone di ultima generazione. Ripresasi dallo shock dovuto all’aggressione, la giovane ha prontamente denunciato tutto alla Polizia di Stato.

Lo scippo ai danni di una ragazza di Latina

Al termine di una ricerca ostinata, che ha visto i poliziotti delle Volanti di Latina “perquisire” anche i cassonetti cittadini, è stata rinvenuta una borsa che poco prima era stata rubata ad una ragazza, contenente un I-Phone ultimo modello, soldi e documenti. Il tutto è stato restituito alla legittima proprietaria. Una situazione che fortunatamente si è conclusa nel miglior modo, coi ladri che hanno abbandonato la refurtiva per paura.

Nonostante l’episodio si sia risolto nel migliore dei modi, ancora una volta la faccenda fa da fotografia allo stato d’insicurezza presente nelle nostre città. Che si tratti della città di Latina, piuttosto che il Centro Storico di Roma, la verità è sempre una: per una donna, oggi, diventa difficilissimo circolare a piedi. Non solo deve subire pesanti fastidi legati ai fenomeni di catcalling (il fischio), ma deve stare attenta anche a non essere rapinata, o nel peggiore dei casi, violentata.

Infatti, ormai gli attaccabrighe sono presenti ovunque. Con la scusa della calca, sfiorano con le mani per palpare una parte del corpo, o addirittura si aggrappano a una borsa per rubarsela, rivendendosi poi tutto il materiale all’interno. Una dimensione ormai quotidiana nelle cittadine che compongono il Lazio, con le cronache dei giornali che sempre più spesso ci raccontano di questi tristissimi episodi. Basta una zona un pò più isolata, che una donna quasi sicuramente rischia una violenza se non cammina in compagnia.