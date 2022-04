Aforismi e citazioni famose da inviare a Pasqua: le frasi per fare gli auguri

Finalmente la Pasqua è arrivata! Questa festività mette d’accordo tutti, grandi e piccini e rappresenta una preziosa occasione per riunirsi insieme a parenti che non si vedevano da diverso tempo. Non solo prelibatezze culinarie, il giorno di Pasqua è anche un momento religiosamente molto sentito.

Allora, quale modo migliore per augurare una serena e gioiosa Pasqua se non degli aforismi e frasi famose? Si sa, ricevere degli auguri fa sempre piacere, a maggior ragione se provengono dal cuore e se si discostano dalle solite e banali frasi. Scopriamo insieme quali sono gli aforismi e le citazioni famose da inviare per Pasqua ad amici e parenti: il successo è garantito!

Leggi anche: Menù di Pasqua: cosa mangiare? Ricette semplici e gustose dall’antipasto al dolce

Auguri di buona Pasqua 2022: aforismi e frasi famose