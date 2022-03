Agenzia delle Entrate, attivo il servizio di videochiamata: come funziona e come prenotare un appuntamento online

Videochiamata Agenzia delle Entrate: è realtà. Il servizio è stato attivato il 28 febbraio 2022 su tutto il territorio nazionale e consente al contribuente di ricevere l’assistenza attraverso una videochiamata. Basta avere un computer, tablet o smartphone. Ecco, nel dettaglio, tutte le informazioni.

Videochiama Agenzia delle Entrate: come funziona

Queste utilissimo nuovo servizio consente di effettuare tutte le operazioni dello sportello fisico come ricevere informazioni o assistenza, ma anche le richieste di rateizzazione o di sospensione oppure di rimborso. Il vantaggio è di non doversi muovere, ma restare a casa. Queste le parole del direttore Ernesto Maria Ruffini: “Non sarà più necessario recarsi di persona ad uno sportello né fare la coda. Comunicare con il fisco diventa più facile e compatibile con gli impegni della vita quotidiana: una concreta semplificazione per venire incontro alle esigenze dei cittadini”.

Come prenotarsi

Scopriamo ora come si può effettuare la videochiamata. Sostanzialmente le modalità sono due

Sarà l’ufficio a proporre questa modalità;

Il contribuente può prenotarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla voce “prenota appuntamento”.

A questo punto tramite mail arriverà un link per accedere alla videochiamata.

