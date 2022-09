Alberto De Pisis al GF VIP: chi è, età, lavoro, Instagram, Soleil Sorge e fidanzata

Tra i possibili vipponi della Casa del Grande Fratello Vip 7, reality condotto da Alfonso Signorini c’è anche Alberto De Pisis, ex fidanzato gay di Taylor Mega. Che, molto probabilmente, entrerà nella casa più spiata d’Italia e si racconterà a cuore aperto.

Chi è Alberto De Pisis?

Il trentenne Alberto De Pisis potrebbe essere uno dei concorrenti dell’edizione 2022 del reality condotto da Alfonso Signorini. Esperto di comunicazione, come riporta Novella 2000, è noto alle cronache rosa per il suo passato al fianco di Taylor Mega e per aver fatto coming out. Sembra che De Pisis viva a Milano, ma sul suo mondo si conosce ancora poco.

Il coming out dopo la relazione con Taylor Mega

In una intervista a Novella 2000 Alberto De Pisis ha raccontato di essere omosessuale ma questo non avrebbe costituito un problema per Taylor Mega, che sarebbe stata a conoscenza del suo orientamento sessuale fin da subito nonostante la loro relazione.

De Pisis ha detto di non cercare alcuna visibilità, pur avendo numerose conoscenze nell’ambiente dello spettacolo. Invitato anche a Pomeriggio 5, De Pisis si è esposto riguardo Iconize e la finta aggressione omofoba dell’anno scorso, chiamandola una cosa gravissima: “Vanifica anni ed anni di sacrifici per i diritti civili. L’omofobia e la transfobia sono delle cose serissime”.

De Pisis aveva accusato anche Soleil Sorge di essere a conoscenza della finta aggressione: “Se tu, Soleil, continui a coprire questo fatto, sei complice di questa cosa”, aveva detto l’influencer a Pomeriggio 5.

Il rapporto con Mattia Ferri

Nell’Agosto 2020, De Pisis è stato paparazzato in compagnia intima di Mattia Ferri, esperto di social e comunicazione, durante un soggiorno insieme a Venezia.

Instagram: Alberto De Pisis punta sui social

Su Instagram si chiama alberto_depisis e ha oltre 42mila follower.