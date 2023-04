Alessandra Mastronardi si sposa: chi è il futuro marito?

In molti la ricorderete ne I Cesaroni, la fiction in onda su Mediaset in cui ricopriva il ruolo di Eva Cudicini e anche nella parte di Alice Allievi nella serie tv L’allieva. Si tratta di Alessandra Matronardi che ha annunciato il suo matrimonio. L’attrice, oggi 37enne, sposerà il suo primo amore, il dentista romano Gianpaolo Sannino.

Quando è prevista la cerimonia e dove

La coppia che in luglio pronuncerà il fatidico ‘sì’ si conosce da 17 anni, anche se solo da due anni a questa parte si è resa conto di avere un coinvolgimento emotivo tale da indurli a progettare una vita insieme. Le nozze verranno celebrate in Campania che è la regione dalla quale entrambi provengono, ma, ovviamente, come in tutti i matrimoni vip che si rispettino, la data è top secret, per evitare di essere presi d’assalto dai media e da curiosi.

Dove e quando il suo futuro marito le ha chiesto di sposarla

In una recente intervista è stata proprio l’attrice campana a raccontare come è arrivata la proposta di matrimonio. Dopo un ‘inseguimento’ andato avanti per anni, nel quale o uno dei due era troppo impegnato o uno dei due non se la sentiva di sentire l’altro, i due sono di recente hanno capito che sono fatti uno per l’altra. E a Positano è arrivata la domanda di matrimonio, nel corso della quale entrambi sono scoppiati in lacrime, per la realizzazione di un sogno che forse credevano ormai svanito.

Gli amori dell’attrice

Alessandra Mastronardi ha avuto diversi amori. Relazioni finite, almeno finché non è arrivato 8° forse bisognerebbe dire tornato) Gianpaolo. Tra le storie d’amore dell’attrice c’è: Vinicio Marchioni, Marco Foschi, Liam McMahon, Ross McCall. Una serie di relazioni importanti con colleghi di lavoro che non sono sbocciate in qualcosa di più importante. Ma adesso per lei c’è Gianpaolo Sannino.