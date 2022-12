Alessandra Mastronardi è fidanzata con Gianpaolo Sannino: chi è, età, lavoro e Instagram

Alessandra Mastronardi ha ritrovato il sorriso. E l’amore. Merito (anche) del nuovo compagno, la cui identità ha cercato di proteggere a lungo per evitare spiacevoli intromissioni nel suo privato. Si tratta di Gianpaolo Sannino, celebre dentista romano, che ieri ha accompagno l’attrice alla Prima della Scala, un evento cui ha preso parte buona parte del mondo dello spettacolo e della cultura italiana. Accanto ad Alessandra, bellissima in un lungo abito nero, c’era il compagno Gianpaolo che ha sorriso di fronte ai flash dei fotografi, mostrando una notevole padronanza della scena e una certa scioltezza di fronte ai flash dei fotografi presenti.

Il nuovo fidanzato di Alessandra Mastronardi: Gianpaolo Sannino

“Un meraviglioso sogno diventato realtà. La Prima di tutto”, ha scritto l’attrice condividendo le foto scattate in occasione della Prima della Scala di Milano. Meno social il compagno che, al contrario dell’attrice, utilizza un profilo Instagram rigorosamente privato. L’attrice Alessandra Mastronardi è reduce dalla lunga storia d’amore finita con l’attore inglese Ross McCall, al quale è stata legata per 4 anni. Solo questa estate, con una foto pubblicata su Instagram che lasciava intravedere il volto di Gianpaolo, Mastronardi ha ufficializzato questo nuovo rapporto che sembra renderla felice.

Alessandra ha però sempre mantenuto il più stretto riserbo sulla vita privata, relazione con Sannino compresa. Gianpaolo vive a Milano ed è uno tra i volti più brillanti nel suo campo. All’attività privata, unisce il lavoro di consulenza per due tra gli ospedali più importanti d’Italia, il Policlinico Por Vergata e l’ospedale San Raffaele. “You are my happy place”, aveva scritto di lui Alessandra sui social. E a distanza di mesi, il sorriso esibito alla Scala sembra confermarlo. L’avvicinarsi del Natale ci rende tutti più romantici? A giudicare dalle nuove foto apparse sul profilo Instagram di Alessandra Mastronardi diremmo di sì. L’attrice interprete di Carla ha da alcuni mesi ufficializzato le cose con il nuovo fidanzato, Gianpaolo, e con l’arrivo delle Feste ha approfittato per mostrare al mondo la loro perfetta sintonia, nel modo più natalizio possibile. Come? Con una foto sotto all’albero addobbato.