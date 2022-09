Alessandra Mussolini: chi è, anni, carriera, vita privata, figli, matrimonio, oggi, marito, Instagram, Tale e Quale Show 2022

Torna l’imperdibile appuntamento con Tale e Quale Show, il programma più camaleontico di Rai 1 che anche quest’anno, come accade da sempre, vede alla conduzione Carlo Conti. Protagonisti, invece, personaggi del mondo dello spettacolo, pronti a ‘camuffarsi’, a mettersi in gioco e a salire sul palco, in diretta, sotto altre vesti. Tra di loro anche Alessandra Mussolini.

Dalla biografia ai successi di Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini è nata a Roma il 30 dicembre del 1962 ed è una politica, opinionista ed attrice., nonché ex cantante e nipote di Benito Mussolini: lei, infatti, è la figlia d Maria Scicolone, sorella minore dell’attrice Sophia Loren, e Romano Mussolini, quarto figlio del dittatore fascista.

Alessandra Mussolini, dopo aver recitato a soli 14 anni nel film di Ettore Scola Una giornata in particolare, ha tentato la carriera cinematografica e ha partecipato a qualche commedia all’italiana. Ma è nel 1993 che ha iniziato a muovere i passi nel mondo della politica. Lei, infatti, è stata anche europarlamentare nel gruppo del Partito Popolare Europeo.

La carriera politica

Alessandra Mussolini, prima di diventare europarlamentare, è stata più volte membro del Parlamento Italiano per vari partiti di destra e centrodestra. Dal 2019, però, non occupa più alcun incarico nelle istituzioni e a dicembre del 2020 ha deciso di lasciare il mondo politico, per dedicarsi esclusivamente allo spettacolo. Nel 2021, però, si è schierata a favore del Ddl Zan, che estende la legge Mancino ai reati contro l’omofobia.

La vita in tv

Alessandra Mussolini nel 2020 ha partecipato alla quindicesima edizione di Ballando con le Stelle, arrivando in finale e classificandosi terza. L’anno seguente, invece, ha preso parte alla seconda edizione de Il Cantante Mascherato. E ora è pronta a rimettersi in gioco con le imitazioni di Tale e Quale Show!

Chi è il marito, figli e vita privata

Alessandra Mussolini si è sposata nel 1989 con Mauro Floriani e dall’unione sono nati tre figli: Clarissa, Caterina e Romano. La coppia si è separata nel 2013 e proprio in quell’anno i due sono rimasti coinvolti in uno scandalo: Mauro Floriani, ex capitano delle Fiamme Gialle, è stato al centro di un’inchiesta relativa al giro di prostituzione minorale ai Parioli, a Roma. L’uomo prima ha negato, poi ha ammesso tutto.

Instagram: Alessandra Mussolini punta sui social

Molto seguita su Instagram, con l’account @alemussolini_ vanta oltre 44 mila followers.