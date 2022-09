Alessandro Tersigni: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figlio, Instagram, fratello, Il Paradiso delle Signore

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, direttamente dal Paradiso delle Signore, Alessandro Tersigni.

Dagli inizi al debutto di Alessandro Tersigni

Alessandro Tersigni è nato a Roma l’11 ottobre del 1979 ed è un noto attore. Dal 1989 al 1993 è stato cantore presso la Shola Puerorum Cappella Sistina, poi nel 2007 dopo aver lavorato come vigile del fuoco, ha ottenuto la notorietà. Sì, perché ha partecipato alla settima edizione del Grande Fratello, in cui si è classificato al secondo posto. Successivamente Tersigni ha iniziato la sua carriera da attore e ha recitato in vari film per il cinema e fiction per il piccolo schermo.

I suoi lavori più noti

Dopo l’esordio al cinema nel film Scusa ma ti voglio sposare, dove ha fatto una comparsa, Tersigni è stato protagonista del film 5 diretto da Francesco Dominedò. Tra i suoi lavori per la televisione ricordiamo le serie tv I Cesaroni, Un medico in Famiglia e Il paradiso delle signore, dove ricopre un ruolo da protagonista.

Chi è la moglie Maria Stefania Di Renzo, vita privata

Alessandro Tersigni dal 2007 al 2009 ha avuto una relazione con Melita Toniolo. Nel 2010 ha conosciuto la ballerina Maria Stefania Di Renzo, ex concorrente della seconda edizione del talent di Amici. I due nel 2016 si sono sposati e dalla loro unione nel 2017 è nato un bimbo, Filippo. E poi sono diventati genitori di Zoe.

Instagram: Alessandro Tersigni punta sui social

L’attore ha un profilo Instagram. Con il suo account @tersigni.ale vanta oltre 220 mila followers.