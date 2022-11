Alexa Pro, il nuovo telecomando disponibile su Amazon: come funziona e quanto costa

E’ disponibile da oggi, 16 novembre 2022, il nuovo telecomando Alexa Pro, ovvero il nuovo telecomando vocale prodotto da Amazon. Le persone non vedono l’ora di vedere, e capire soprattutto, le funzioni di questo nuovo “cambia canale ultratecnologico”. Ecco cosa abbiamo scoperto sul prezzo di mercato e soprattutto le interessanti funzioni, che una volta comprato porterà dentro le vostre case per vedere meglio la televisione.

Cosa è Alexa Pro?

È arrivato in Italia il nuovo telecomando vocale Alexa Pro, per cui saranno molto contenti gli amanti della tecnologia. Il telecomando vocale standard era già disponibile su Amazon, tuttavia adesso con la nuova versione Pro si aggiungono nuove funzioni che lo rendono ancora più innovativo. Vediamo dunque quanto costa, come funziona e quali differenze ci sono con il modello standard. La versione standard di questo telecomando vocale ha un costo di 29,99 euro, mentre la nuova versione – disponibile da oggi, 16 novembre su Amazon – ha un costo di 39,99 euro.

Come è possibile leggere sul sito di Amazon, il telecomando vocale Alexa Pro è compatibile soltanto con le Fire TV più recenti; in particolare non può essere utilizzato con le Fire TV di prima e seconda generazione e con il Fire TV Stick di prima generazione. Qualora quindi la vostra TV sia obsoleta o non idonea, insieme al telecomando sarà necessario comprare una nuova Fire TV, magari approfittando dell’imminente Black Friday Amazon, in arrivo dal 18 novembre 2022.

Come funziona?

Il nuovo telecomando vocale Alexa Pro presenta molte nuove funzionalità interessanti. Innanzitutto, da oggi non sarà più necessario perdere tempo a cercare il telecomando in caso di smarrimento, poiché questo potrà essere trovato semplicemente dicendo «Alexa, trova il mio telecomando» vicino ad un dispositivo Alexa, all’app Alexa o all’app Fire TV, e il dispositivo inizierà ad emettere un suono. Oltre a questo, dispone dei pulsanti retroilluminati, che consentono di vedere benissimo i tasti anche al buio. Il telecomando vocale non darà fastidio durante la visione dei film o delle serie, poiché l’illuminazione dei tasti si attiva soltanto quando questo viene mosso.

Ci sono anche dei nuovi pulsanti: due sono personalizzabili, così da avere accesso rapidamente alle funzioni più utilizzate (meteo, streaming, musica), mentre il secondo consente di connettere rapidamente il bluetooth della TV a quello delle cuffie wireless, così da non disturbare chi si trova vicino a noi. Muoversi tra i canali non sarà infine un problema: non soltanto il telecomando vocale Alexa Pro può essere controllato con la voce, ma è possibile anche utilizzarlo per vedere la normale televisione, scorrere i canali e regolare il volume.

Quale differenza con la versione standard?

In molti, specialmente coloro che hanno già acquistato la versione standard di questo telecomando, si staranno chiedendo quali differenze ci sono tra i due prodotti, presto detto: il nuovo telecomando Alexa Pro può contare sulla funzione «Trova il mio telecomando», sull’illuminazione dei pulsanti al buio, sulla personalizzazione dei comandi e sul pulsante per l’accoppiamento rapido della TV alle cuffie.

Se siete interessati a ricevere rapidamente il telecomando vocale Alexa Pro, potete considerare la possibilità di abbonarvi ad Amazon Prime, il servizio che consente – tra le altre cose – di ricevere più rapidamente i propri ordini. Premendo sul bottone sottostante è possibile provare il servizio gratuitamente per 30 giorni. Una volta completata la prova, il servizio si attiva automaticamente: il costo è di 4,99 al mese o di 49,90 euro all’anno, ma può essere disdetto in qualsiasi momento.