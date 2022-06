Allineamento dei pianeti: stasera lo spettacolo astronomico, a che ora vederlo

Bisogna puntare gli occhi al cielo perché la natura non smette mai di regalare grandi emozioni, di sorprendere. E domani, o meglio già da stasera, sarà possibile vedere i pianeti allineati a occhio nudo. Si tratta di un evento ‘speciale’ che avviene ogni 18 anni. Ma qual è il momento migliore?

Mercurio, Venete, Marte, Giove e Saturno allineati: quando vederli

Lo avevano già detto che a giugno, mese dell’estate, ci sarebbe stato un raro allineamento planetario, che coinvolge i cinque pianeti del Sistema solare visibili a occhio nudo dalla Terra, quindi Mercurio, Marte, Venere, Giove e Saturno. E i due giorni da cerchiare in rosso sul calendario sono arrivati: venerdì 24 giugno e sabato 25 giugno.

L’allineamento dei Pianeti, infatti, inizierà lentamente la notte del 24, ma il momento migliore per vederlo è un’ora o mezz’ora prima dell’alba di domani, sabato 25 giugno. Quindi, bisognerà svegliarsi presto, ma sicuramente la ‘fatica’ e lo ‘sforzo’ verranno ripagati.

Dove vederlo

L’evento astronomico così raro si potrà vedere in tutto il mondo: gli abitanti dell’emisfero nord potranno assistere al fenomeno nel settore est-sudest, mentre quelli dell’emisfero sud dovranno volgere lo sguardo verso est-nordest. Il consiglio è quello di mettere la sveglia presto perché, come spiegano gli esperti, il prossimo spettacolo sarà visibile in cielo, molto probabilmente, nel 2040!

Tra l’altro, la Luna stasera sarà molto vicina a Giove, domani a Marte, mentre domenica sarà allineata a Venere, alla costellazione delle Pleiadi. Quindi, contribuirà a rendere ancora più speciale questo evento!