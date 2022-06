Spettacolo nel cielo, allineamento di 5 pianeti a giugno: quando sarà visibile a occhio nudo

Occhi puntati al cielo perché tra pochissimi giorni la natura ci meraviglierà e lo spettacolo sarà assicurato. A giugno, infatti, è previsto un raro allineamento planetario, che coinvolge i cinque pianeti del Sistema solare visibili a occhio nudo dalla Terra, quindi Mercurio, Marte, Venere, Giove e Saturno. Ma quale giorno va cerchiato in rosso sul calendario per farsi trovare pronti?

Quando vedere l’allineamento di 5 pianeti in Italia

L’allineamento astronomico, in realtà, già i questi giorni, all’alba, e visibile. E sarà così per tutto il mese di giugno, ma il giorno migliore sarà quello di venerdì 24, quando si unirà anche una sottile falce di Luna. Questo, come ha spiegato Sky & telescope, è un fenomeno raro, che non accadeva dal 2004.

L’orario migliore

L’allineamento è già visibile, ma per ammirarlo bisogna alzarsi presto, attorno alle 4.45 (ora di Roma). E lo sguardo va puntato verso il cielo, con gli occhi all’insù, tra Nord Est e Sud. I momenti migliori per osservare questo spettacolo restano il tramonto e l’alba, ma ricordiamo che la giornata adatta sarà quella del 24 giugno, quando Mercurio sarà per più tempo nel cielo e allo spettacolo si aggiungerà la falce di Luna. Insomma, la ‘levataccia’ mattutina verrà ripagata perché lo stupore è assicurato.

Come fare per vederlo

Non sarà necessario avere un binocolo o un telescopio: bisogna solo aguzzare la vista e stare attenti per godersi a pieno lo spettacolo della natura. In un cielo luminoso.