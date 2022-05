Pioggia di stelle cadenti a maggio 2022: dove vedere e quando le Tau Ercolidi

Occhi puntati al cielo, naso all’insù perché tra qualche giorno potrebbe esserci uno spettacolo della natura da non perdere: quello delle stelle cadenti. Sì, perché la notte tra il 30 e il 31 maggio, gli amanti del cielo notturno avranno la possibilità di vedere le Tau Ercolidi, cioè uno sciame meteorico. L’ultima volta questo è successo nel 2001 con il passaggio delle Leonidi, ma è stato visibile solo dall’Asia e ora, quindi, l’attesa sta aumentando.

Cosa sono le Tau Ercolidi

Si tratta di uno sciame meteorico poco conosciuto e studiato. Queste derivano dalla disgregazione della cometa 73P/Schwassmann-Wachmann, che è stata scoperta da due scienziati nel 1930 quando è passata a meno di 10 milioni di km dalla Terra.

Dove vederle e quando

Il passaggio delle sciame meteorico dovrebbe avvenire nella notte tra il 30 e il 31 maggio: questa è la data da cerchiare in rosso sul calendario. Ancora non è chiaro, però, dove sarà possibile vederle, se in Europa, Nord America, Asia. La buona notizia è che la Luna sarà nuova il giorno prima del picco previsto per la pioggia di stelle, quindi il satellite non ostacolerà la visione del fenomeno. Come spiegano gli esperti, però, è possibile che la zona di visibilità riguardi le Americhe, quindi buona parte degli Stati Uniti, del Canada centro-meridionale e orientale, Messico, America centrale e meridionale e una piccola parte dell’Africa occidentale. Sarà davvero così?

L’astronomo Ye Quanzhi su YouTube ha spiegato : “Ci sono enormi incertezze qui. Sappiamo che qualcosa sta per accadere, ma non sappiamo il risultato… Sarà il grande spettacolo o è quasi nulla?”.

A che ora ci sarà la pioggia di stelle cadenti

L’American Meteor Society ha reso noto il momento ideale per puntare il naso all’insù: lunedì 30 maggio dalle ore 21:45. PT – 22:17 PT.