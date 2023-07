Altro che caffè, versa il cacao nella moka: resterai sorpreso dal risultato

Sapevi che basta versare il cacao nella moka per ottenere un risultato completamente nuovo e diverso? Scopriamo cosa succede, appena lo proverai anche tu rimarrai stupito!

Sei stanco del solito caffè e vorresti provare qualcosa di diverso? Ebbene, sappi che talvolta è sufficiente escogitare qualche piccolo trucco per gustare qualcosa di diverso dal caffè che prendi di solito. Un trucco molto apprezzato e che sta riscuotendo grande successo è quello di mettere nella moka del cacao. Scopriamo cosa succede!

Una pausa caffè è sempre apprezzata

Il caffè, come già detto, è una bevanda che tutti gli italiani amano e sin dal mattino nessuno rinuncia ad una fumante tazzina di caffè per fare un pieno di energia.

Anche durante la giornata, ogni momento è quello giusto per gustare un caffè e godere del suo aroma inebriante, che risveglia i sensi e fa tornare anche il buonumore. Quando si va al bar, inoltre, si possono chiedere tante tipologie di caffè, ma oggi anche a casa è possibile il caffè in tanti modi, corto, lungo, al ginseng, macchiato, decaffeinato e molto altro.

Ciascuno può scegliere il caffè preferito per affrontare al meglio la giornata, per alzare su il morale, durante il lavoro o lo studio, trovando piacere e profonda gratificazione in questa bevanda.

Il trucco per rendere più buono il caffè

Mettere il cacao nella moka è il trucco perfetto per fare una pausa caffè diversa dal solito, più buona e più gustosa. Si tratta di una variante che lo rende goloso e dona al caffè quel gusto diverso e allo stesso tempo originale, dolce quanto basta per trasformarlo in qualcosa di delizioso.

La versione del caffè al cacao è completamente diversa da versioni di caffè al caramello, alla vaniglia, con la schiuma aromatizzata e via dicendo. Il gusto dolce ma non esagerato del cacao nel caffè rendere la bevanda ancora più particolare e ricercata.

Introducendo il cacao nella moka potrai fare il caffè come preferisci, lungo, corto, o espresso forte, o decaffeinato, ma in ogni caso avrà quel gusto unico che solo il cacao sa dare.

Il cacao nella moka: quando metterlo

Quante volte hai pensato di offrire ai tuoi ospiti qualcosa di nuovo, di diverso dal comune caffè? Come sappiamo, il caffè è la bevanda più apprezzata in assoluto e anche quella che solitamente si offre per intrattenere qualcuno.

Tuttavia, quando hai voglia di preparare qualcosa di diverso da offrire, ecco che la soluzione ce l’hai a portata di mano: usa il cacao nella moka! Ecco la ricetta per preparare quattro tazzine di caffè dal gusto unico:

2 cucchiaini di cacao in polvere;

6 cucchiaini di caffè in polvere.

Inserisci i due ingredienti in una ciotola e mescola bene. Riempi con la miscela ottenuta il filtro della moka, senza pressarla, metti l’acqua nella base della caffettiera, facendo attenzione a superare la valvola, inserisci il filtro pieno e avvita la parte superiore della moka. A questo punto metti la moka sul fornello, a fiamma bassa e quando il caffè è pronto non ti rimane che servirlo nelle tazzine.

Un altro modo per mettere il cacao nella moka è il seguente: metti l’acqua fino alla valvola, riempi il filtro inserendo metà caffè e metà cacao, ovviamente senza pressare, avvita e metti la moka sul gas fino a quando il caffè esce, poi servi come di consueto. Chiunque lo assaggerà rimarrà sorpreso e piacevolmente stupito! Ricorda di non usare mai cacao solubile!

Altre alternative golose

Un’altra alternativa per rendere ancora più buono il caffè è quella di aggiungere un cucchiaino di Nutella non appena il caffè è quasi fuoriuscito del tutto dalla moka. Mescola la nutella nella moka fino a quando si scioglie e poi servi il caffè nelle tazzine. Non resisterai al suo gusto speciale!

Anche questa versione, come è normale, contiene più zuccheri e quindi anche più calorie, tuttavia ogni tanto concedersi qualche sfizio è possibile. Altre versioni altrettanto buone sono il caffè alla cannella, il caffè al latte di mandorla, o ancora il caffè corretto con sambuca.

Esistono anche delle miscele cremose che vanno messe in fondo alla tazza per dare al caffè un gusto diverso, come per esempio la crema alla nocciola, alla gianduia, al pistacchio, per creare una bevanda totalmente nuova e originale.

In qualsiasi modo lo si preferisca, il caffè è una bevanda irrinunciabile in Italia e iniziare la giornata senza il suo piacevole odore è inconcepibile.