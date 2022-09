Amanda Lear: chi è, età, carriera, fidanzato, canzoni, vita privata, Instagram, oggi, David Bowie

Torna, dopo il successo delle scorse edizioni e la pausa estiva, l’appuntamento della domenica su Rai 1 con ‘Da noi a ruota libera’. Alla conduzione Francesca Fialdini, pronta ad accogliere in studio volti noti del mondo dello spettacolo: tra gli ospiti della prima puntata anche Amanda Lear, personaggio iconico che racconterà alcuni aspetti inediti di sé e si metterà alla prova giocando con la conduttrice e il pubblico.

La biografia di Amanda Lear

Amanda Lear, all’anagrafe Amanda Tapp, è nata a Saigon oppure ad Hong Kong il 18 giugno del 1939 (ci sono una serie di misteri su buona parte della sua vita). Della sua infanzia si sa poco, a quanto pare i genitori si sarebbero separati e Amanda sarebbe stata cresciuta dalla madre a Nizza, o tra Londra e Parigi.

Nel 2021, però, lei ha confermato di essere nata a Saigon. Poi, però, ha deliberatamente fornito, spesso, informazioni contraddittorie sulla sua giovinezza.

Il successo e la carriera

Amanda ha intrapreso la carriera come modella all’inizio degli anni ’60 e si è sempre distinta per l’androginia, cosa che ha colpito anche il pittore Salvador Dalì (diventato poi suo amante). Nel 1973 Amanda ha attirato l’attenzione dopo aver posato come modella fetish sulla copertina dell’album For Your Pleasure dei Roxy Music. Nel 1975 ha ottenuto successo anche come cantante e come interprete di musica Disco in tutta Europa. Vanta 18 album, più di 50 singoli e circa 15 milioni di album e 25-30 milioni di singoli venduti. Oltre alla carriera come cantante, ha anche partecipato a diversi programmi televisivi in Italia, Francia e Germania sia come soubrette che come conduttrice. Dal 1981 Amanda vive vicino ad Avignone, nel sud della Francia.

Le ultime apparizioni

Amanda Lear nel 2020 ha preso parte come modella all’ultima sfilata di Gualtier, che ha celebrato i 50 anni di carriera. E nello stesso anno ha preso parte al film Si muore solo da vivi. Nel 2021, invece, è apparsa nella serie tv francese Camping Paradis.

I suoi successi musicali più conosciuti

Ecco, alcuni dei suoi successi musicali:

I am a Photograph

Aweet Revenge

Never Trust a Pretty Face

Diamonds For Breakfast

Incognito

With Love

Chi è il marito, vita privata

Amanda Lear è stata l’amante di Salvador Dalì per 16 anni e ha avuto una relazione anche con David Bowie. Nel 1979 ha sposato l’aristocratico francese Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villele, un produttore musicale, amante e figlio adottivo dello scrittore Roger Peyrefitt con una cerimonia a Las Vegas. Nel 2000 l’uomo è morto nell’incendio della loro villa in Provenza.

La fiamma con il giovane Manuel Casella

Dal 2001 al 2008 Amanda Lear è stata fidanzata con il modello Manuel Casella, di 40 anni più giovane di lei. Ha poi avuto una relazione con Nicolo, con Ricardo Perna e con Marco Piraccini. Nel 2014 ancora una relazione con un uomo più giovane di lei di 40 anni, l’attore Anthony Hornez.

Instagram di Amanda Lear

Amanda Lear ha un profilo Instagram. Con il suo account @amanda.lear vanta oltre 120 mila followers.