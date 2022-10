Amazon Prime Day: i migliori smartphone in offerta martedì 11 e mercoledì 12 ottobre 2022

Ci siamo, oggi martedì 11 ottobre 2022 è l’Amazon Prime Day. Come vi avevamo anticipato ieri, a partire da questa giornata e fino a domani sarà possibile acquistare tanti prodotti a costo ribassato. Promozioni da non perdere insomma, con sconti dall’elettronica, ai prodotti per la casa, fino ad arrivare al settore del gaming e dell’informatica. In questo articolo ci concentreremo tuttavia sugli smartphone considerando che è uno dei settori più ricercati dagli utenti.

Offerte smartphone amazon prime day

Diversi i cellulari di ultima generazione in offerta. Qualche esempio? Huawei Nova 9 SE passa da 349.90 euro a 269.90 grazie alle offerte dedicate a chi è iscritto al programma Prime. Realme GT2 Pro 5G costa 629,00 euro invece di 749.99 euro. Xiaomi 125G è in promo a 649.90 euro anziché 799,00 euro, Poco X4 GT 5g in sconto a 299,90 euro, Nokia X20 5G a 349,90 invece di 399.99 euro.

Offerte esclusive prime 11 e 12 ottobre

Per conoscere tutte le offerte valide oggi e domani con le offerte esclusive Prime 2022 è possibile visitare la sezione dedicata sul portale Amazon (qui il link diretto). E’ possibile scegliere tra le offerte lampo, oppure in base al settore desiderato.