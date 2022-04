Amici 21, anticipazioni serale: eliminata Aisha. Chi esce tra Crytical e Nunzio?

Manca poco alla nuova puntata del serale di Amici 21! La puntata andrà infatti in onda domani, sabato 9 aprile e come di consueto ha visto un eliminato nel corso della prima mance e un ballottaggio tra altri due ragazzi che si risolve in casetta.

Anticipazioni Amici 21: cosa vedremo nella puntata di sabato 9 aprile

Ad essere eliminata durante la prima mance è Aisha, una delle cantanti maggiormente apprezzate del talent di Maria De Filippi. Ecco come è andata: nella prima mance la sfida si è giocata tra la squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro e quella di Rudi Zerbi e Alessandra Celentano.

A seguito dell’esito delle performance, al ballottaggio per l’eliminazione da Amici 21 sono andati Sissi Alex e Aisha. L’eliminata, come detto, è stata Aisha.

Seconda e terza mance

La seconda mance si pare con la sfida tra la squadra di Zerbi Celentano che decide di sfidare nuovamente quella della Cuccarini e di Raimondo Todaro. A seguito degli esiti delle sfide, sono andati al ballottaggio Serena, Nunzio e Alex. Pertanto, l’eliminato provvisorio è Nunzio.

Per quel che riguarda invece la terza mance, dopo la seconda vittoria di fila la squadra Zerbi Celentano decide di sfidare quelli di Pettinelli e Peparini.

Al ballottaggio per l’eliminazione finiscono tutti i componenti rimasti della squadra Pettinelli- Peparini e cioè: Albe, Dario e Crytical. Contro Nunzio, per il ballottaggio finale, viene scelto Crytical.

Dunque, il secondo eliminato che verrà svelato in casetta è tra Nunzio e Crytical.