Serale Amici 21, registrazione della puntata e anticipazioni di sabato 9 aprile 2022: ospiti e allievi eliminati, chi rischia al ballottaggio, Crytical

Dopo l’eliminazione del ballerino John Erik e del latinista Leonardo, sabato 9 aprile tornerà il classico appuntamento con il Serale di Amici, il talent show di successo che da settimane, ormai, sta appassionando i telespettatori. In realtà, il programma tiene compagnia al pubblico da settembre e sono in tanti quelli che hanno seguito il percorso degli allievi, tra cantanti e ballerini: ma chi trionferà in questa edizione? E chi prenderà il posto di Giulia Stabile? Cosa accadrà nel corso della quarta puntata? Ci sarà sempre una doppia eliminazione?

Serale di Amici 21, cosa succederà sabato 9 aprile: la registrazione della puntata

Stando alle anticipazioni la registrazione dovrebbe iniziare intorno alle 18 di oggi pomeriggio, quindi è ancora troppo presto per fornire delle indiscrezioni. Non è chiaro se sarà presente Stash, che ha da poco annunciato che diventerà ancora una volta papà, ma quello che è certo è che ci saranno tre manche: la giuria dovrà fare un sorteggio iniziale, poi la squadra che parte dovrà decidere la sfidante e dare così il via alla gara. Anche in questa puntata, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, la prima manche sarà a eliminazione diretta, poi si andrà al ballottaggio finale.

I guanti di sfida

Come ogni settimana, non mancheranno i guanti di sfida e Alex, allievo di Lorella Cuccarini, sembra essere quello più preso di mira. Per lui, infatti, Rudy Zerbi ha deciso una sfida: dovrà vedersela con Luigi sul brano ‘Signor tenente’, un pezzo importantissimo che ha fatto la storia della musica italiana. Poi, Lorella Cuccarini ha messo in sfida Alex e Luigi su una prova super originale: i due cantanti, infatti, dovranno creare un brano, quasi come se fosse un inedito.

Quanto al ballo, invece, Alessandra Celentano ha messo in sfida Michele e Nunzio, che dovranno danzare e mettersi alla prova in una coreografia modern. Mentre Aisha, cantante del team della Cuccarini, dovrà sfidare Albe, in un guanto voluto da Anna Pettinelli.

Crytical rischia l’eliminazione?

Anna Pettinelli e Veronica Peparini, dopo aver ‘perso’ Alice Del Frate e John Erik, possono contare sul talento di Albe, Dario e Crytical. Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, invece, dovranno puntare su Aisha, Sissi, Alex, Serena e Nunzio, mentre Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, dopo l’eliminazione di Gio Montana, Calma e Leonardo, sono rimasti con LDA, Luigi, Michele e Carola. Chi rischia di abbandonare la scuola? In molti sono convinti che toccherà a Crytical: ma sarà davvero così? Il rapper lascerà Amici?