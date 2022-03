Leonardo Lini di Amici 21: chi è, età, la sorella, fidanzata, altezza, Instagram, carriera

Dopo sfide, esibizioni e gare, finalmente per gli allievi di Amici, il talent show di successo di Maria De Filippi, è arrivato il momento del Serale, la fase finale della trasmissione ambita e desiderata da tutti. Un percorso lunghissimo, fatto di alti e bassi, ma 18 ragazzi, tra cantanti e ballerini, sono riusciti a ottenere la maglia d’oro. Tra loro anche il ballerino Leonardo Lini, voluto nella scuola dalla maestra Alessandra Celentano.

Chi è Leonardo di Amici 21

Leonardo Lini è un ballerino specializzato in latino americano voluto nella scuola di Amici di Maria De Filippi dalla maestra Alessandra Celentano. Sappiamo che è nato l’8 luglio del 1998, ha 23 anni, sotto il segno del Cancro, a Bassano del Grappa e fin da piccolo ha studiato danza nella sua città d’origine. In realtà, ha sempre respirato l’arte perché anche i suoi genitori sono ballerini, così come la sorella Giada che ha partecipato come professionista a Ballando con le Stelle nel 2021.

L’esperienza ad Amici

Leonardo è entrato come allievo nella scuola di Amici il 6 febbraio scorso, quando il serale era ormai alle porte. La maestra Alessandra Celentano ha deciso di dargli un banco, poi dopo i diversi confronti con Nunzio, anche lui ballerino di latino ma allievo di Raimondo Todaro, Leonardo ha ottenuto il pass per il serale. Raimondo Todaro lo ha sempre trovato impreciso, ma la Celentano, che non si è mai arresa, ha ascoltato il parere di una commissione esterna, che ha sempre difeso le doti di Leonardo.

Chi è la sorella Giada

La sorella di Leonardo è Giada Lini, un nome non certo sconosciuto. La ragazza, che è nata a Bassano del Grappa, e ha 30 anni è anche lei una ballerina professionista. Ha studiato danza fin da piccola, poi dopo aver partecipato e vinto alcune competizioni nel 2014 è entrata nel cast della scuola di Amici, dove ha conosciuto il fidanzato Graziano. Ha viaggiato tantissimo, ha preso parte a compagnie straniere e nel 2021 l’abbiamo rivista a Ballando con le Stelle in coppia con Fabio Galante.

Instagram e fidanzata di Leonardo

Leonardo, bello come il sole, sembrerebbe essere single. Ma le fan non mancano di certo. Su Instagram è seguitissimo e con l’account @leonardolini vanta 24 mila followers.