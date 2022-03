Alessandra Celentano: chi è, età, carriera, malattia, chi è il marito, figli, Instagram, Amici

Ci siamo: sta per cominciare una nuova e attesissima puntata di Verissimo. Alla conduzione, come sempre, la bella Silvia Toffanin pronta a incontrare tante personalità importanti dello spettacolo. Tra gli ospiti di oggi ci saranno diversi volti del noto talent show Amici. Tra loro anche la maestra di danza Alessandra Celentano. Conosciamola meglio!

Alessandra Celentano: chi è, età, carriera, malattia

Alessandra Celentano è nata a Milano il 17 novembre del 1966 sotto il segno dello Scorpione. Ha, perciò, 55 anni. E’ una coreografia, insegnante ed ex ballerina italiana. Alessandra è la nipote del cantante Adriano Celentano, figlia di Alessandro. Fin da piccola ha studiato danza e si è perfezionata all’Opera di stato di Budapest. Ha frequentato, poi, il corso di perfezionamento a Reggio Emilia e a metà degli anni ’80 è entrata a far parte dell’Aterballetto diretto da Amedeo Amodio, dove ha avuto ruoli da prima ballerina. Ha preso parte a tournee dall’Europa al Canada, dagli Stati Uniti al Brasile e ha lavorato anche in diversi teatri, da Milano a Napoli. Successivamente (dal 1997 al 2003) è stata Maître de ballet in molti teatri importanti d’Italia. Dal 2003 è la maestra di danza classica e coreografa nel talent Amici i Maria De Filippi. La maestra soffre della sindrome dell’alluce rigido: si è sottoposta per questo motivo a diversi interventi, l’ultimo nel 2017 e non può più ballare.

Chi sono il marito, figli

Alessandra Celentano si è sposata nel 2007 con Angelo Trementozzi, analista finanziario e maestro di karate. I due, però, nel 2012 si sono separati. Alessandra Celentano non ha figli.

Alessandra Celentano: Instagram

Su Instagram è molto seguita. Con il suo account @alessandra.celentano vanta oltre 500mila followers.

