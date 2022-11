Adriano Celentano: chi è, età, carriera, canzoni, moglie, figli, Instagram, il rapporto con Gino Santercole

Tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno dove si parlerà anche di Gino Santercole, il cantautore, compositore, attore e chitarrista italiano scomparso del 2018, e del suo rapporto con lo zio, il cantante Adriano Celentano. Adriano Celentano è uno dei massimi rappresentati della musica italiana: cantautore, attore, showman, regista, sceneggiatore, ma anche apprezzato autore televisivo. Ripercorriamone la carriera!

Dagli esordi al mito, la storia e la biografia del ‘molleggiato’ Adriano Celentano

E’ nato a Milano il 6 gennaio 1938. Ha tre fratelli: Rosa, Alessandro e Maria. I suoi genitori avevano avuto un quarto figlio, la piccola Adriana, che morì di leucemia 4 anni prima della sua nascita; così gli diedero propio il nome della sorellina scomparsa. Adriano Celentano è un personaggio unico nella storia della musica e dello spettacolo italiano, cantautore, attore, showman, regista, sceneggiatore, ma anche apprezzato autore televisivo. Soprannominato il Molleggiato a causa del suo modo di ballare, ha contribuito a scrivere grandi pagine della storia della musica italiana.

La carriera

Nel 1961 Adriano Celentano fonda il Clan, la prima etichetta discografica indipendente italiana. Nello stesso anno pubblica “Stai Lontana Da Me” il primo 45 giri prodotto e vince il Cantagiro, superando il milione di copie vendute. Nel 1998 I due maggiori interpreti della canzone italiana cantano insieme “MinaCelentano”, un successo da 2.000.000 di dischi venduti. Nel 2016 il sodalizio di Mina con Celentano si rinnova ed esce l’album “Le Migliori” che batte tutti i record di vendita del 2016: 5 volte platino. Nel 2017 Mina e Celentano tornano a duettare insieme con “Tutte le Migliori”, che riscuote un altro enorme successo.

Canzoni famose

Lunghissima la sua discografia (la potete leggere qui). Tra i brani che hanno fatto letteralmente storia impossibile non citare Il ragazzo della Via Gluck, Chi non lavora non fa l’amore, 24mila baci, Nata per me.

Televisione

Celentano è stato anche un attore ma anche un conduttore televisivo noto negli ultimi anni con diverse trasmissioni mix tra politica e musica come Rock Economy, Aspettando Adrian, e Adrian Live. E’ stato anche ospite di varie trasmissioni televisive come ad esempio Verissimo.

Il rapporto con Gino Santercole

Gino Santercole era suo nipote. Santercole è figlio infatti di Rosa Celentano, sorella di Adriano Celentano, che è quindi suo zio biologico, pur avendo solo due anni più di lui: come lo zio, cresce anche lui in via Gluck, la strada che diventerà in seguito famosa. Proprio a Celentano sono legati i suoi esordi musicali: quando Celentano forma infatti i Rock Boys, poco tempo dopo entra a farne parte in sostituzione di Ico Cerutti.

Zio e nipote, i dissidi e la riappacificazione

Negli anni ’60 poi, per un intreccio degno della più classica delle soap, Gino Santercole sposò Anna Moroni, sorella di Claudia Mori, già moglie di Adriano Celentano. In pratica Gino Santercole diventò cognato dello zio. Non a caso è conosciuto ancora oggi come “lo zio” o “il nipote” di Adriano Celentano. Il matrimonio però non finì bene e tra i due sorsero contrasti sia privati che professionali. Soltanto nel 1999 arriverà la riappacificazione. Quell’anno infatti Santercole collabora alla realizzazione del nuovo disco di Pio Trebbi intitolato L’ultimo del clan, cantante del Clan Celentano: insieme i due scrivono la canzone L’ultimo del clan. Santercole contatta Celentano, il quale decide di far partecipare i due a una puntata del suo programma televisivo Francamente me ne infischio. L’avvenimento sigla la pace tra i due dopo che in passato vi erano stati alcuni dissapori.

Chi è la moglie, vita privata

La prima donna importante nella vita di Adriano Celentano fu Milena Cantù, che lo affiancò nella fondazione del Clan Celentano nel 1961. Il suo grande amore, però, divenne ben presto l’attrice Claudia Mori. I due si conobbero per la prima volta sul set di Uno strano tipo, nel 1963, e si sposarono in segreto a Grosseto l’anno successivo. Dal matrimonio con Claudia, sono nati tre figli: Rosita nel 1965, Giacomo nel 1966 e Rosalinda nel 1968. Dopo un periodo di crisi negli anni Ottanta, e una presunta relazione tra Celentano e Ornella Muti (confermata dall’attrice nel 2014), i due tornarono insieme nel 1985, cementificando un matrimonio che ancora oggi conosce pochi eguali nella storia dello spettacolo italiano. Nel 2004 Adriano e Claudia sono diventati nonni grazie alla nascita di Samuele, figlio di Giacomo Celentano e della moglie Katia.

Instagram di Adriano Celentano

Adriano Celentano ha un profilo Instagram e con l’account @celentanoinesistente vanta oltre 80 mila followers.

https://www.instagram.com/p/B_zVDCeok5n/?utm_source=ig_web_copy_link