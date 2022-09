Claudia Mori, chi è la mamma di Rosalinda Celentano: età, carriera, canzoni, Adriano Celentano

La famosissima Claudia Mori, non è solamente la moglie di Adriano Celentano. Prima di accasarsi con il celebre cantautore, infatti, era già un’artista completa con una solida carriera di attrice, cantante e anche di produttrice discografica e televisiva. Conosciamola meglio per scoprire qualcosa in più sul suo conto.

Chi è la moglie di Adriano Celentano

Claudia Mori ha 78 anni: è nata a Roma il 12 febbraio 1944, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Talentuosa, bellissima e dai mille talenti, Claudia Mori è certamente uno dei volti più amati della televisione italiana, con una carriera ricca di successi alle spalle. Un’artista in senso stretto, poliedrica, eterogenea, che ha varcato i confini dei diversi generi: attrice, cantante, produttrice discografica e televisiva, oggi è amministratrice delegata dell’etichetta discografica Clan Celentano.

Cenni biografici ed esordio

Per chi non lo sapesse, il suo vero nome, in realtà, è Claudia Moroni, abbreviato successivamente al suo ingresso nello spettacolo per esigenze artistiche. Nata a Roma, come anticipato, è cresciuta in una famiglia di umili origini. Suo padre era attore ma senza sufficienti possibilità economiche, al punto che, con usa sorella Anna, cinque anni più grande di lei, ha trascorso diversi momenti poco felici.

Il primo incarico filmografico

Fortunatamente, però, la giovane Claudia, già piena di talento, nel 1958 fu notata dal regista Raffaello Materazzo, grazie a una foto pubblicata su una rivista. In seguito le offrì il ruolo di protagonista del film Cerasella. A quel punto esplose inevitabilmente la carriera, iniziando a comparire in moltissimi film negli anni Sessanta.

Le pellicole e i successi memorabili

La sua ricca carriera nel mondo dello spettacolo, dunque, inizia ufficialmente nel 1958, interpretando la parte di Cerasella nell’omonimo film, accanto al suo fianco è Mario Girotti che successivamente avrebbe preso il fortunatissimo nome di Terence Hill. Certamente, nel suo curriculum compaiono anche pellicole di rilievo come Rocco e i suoi fratelli (1960) di Luchino Visconti, e Sodoma e Gomorra (1962) di Robert Aldrich.

L’incontro e l’amore con Adriano Celentano

Ma come è nato il suo amore per Adriano? Ha incontrato suo marito Adriano Celentano nell’anno 1963, proprio sul set del film Uno strano tipo. Lei allora era una giovane attrice ancora poco conosciuta e lui, al tempo, era fidanzato con Milena Cantù, la cantante che, l’anno prima, lo aveva affiancato nella fondazione del Clan Celentano.

Nonostante queste coordinate avverse, però, Adriano Celentano ha iniziato con Claudia lo stesso una storia d’amore importante, al punto da sposarsi nel 1964, nella chiesa di San Francesco a Grosseto e in gran segreto. Il resto è storia dello spettacolo e della televisione.