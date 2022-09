Amore tra Pamela Prati e Marco Bellavia? Ecco cosa è successo nella casa del Grande Fratello Vip

Pamela Prati, dopo il caso Mark Caltagirone, riuscirà a dimenticare il passato e ad andare avanti? Magari incontrerà l’amore proprio nella casa del Grande Fratello Vip? Secondo Ginevra Lamborghini, concorrente di questa edizione, tra la showgirl sarda e Marco Bellavia, l’ex conduttore di Bim Bum Bam c’è del tenero. E i due sono sempre molto vicini e complici, chissà!

C’è del tenero tra Pamela Prati e Marco Bellavia?

L’ex conduttore di Bim Bum Bam, che ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia solo giovedì scorso, sta iniziando ad avere un rapporto sempre più complice con Pamela Prati, la showgirl che dopo Caltagirone, uomo mai esistito, ha preferito restare sola. E allontanarsi dalla televisione e dal gossip.

“Come mai guardi le mie storie?” – ha chiesto Pamela a Marco. E la risposta di Bellavia non si è fatta attendere: ‘Sono 20 anni che guardo le tue storie‘.

Il loro rapporto al GF VIP

I due sono sempre vicini, tra abbracci e carezze. “Pamela tu devi ridere di più, devi sorridere. Hai bisogno di un uomo come me” – ha detto Bellavia. Per il momento la showgirl preferisce non sbilanciarsi, ma mai dire mai. Marco, tra l’altro, ha qualcuno che lo aspetta a casa o la storia con Elena, mamma di suo figlio, è giunta al capolinea?