Andrew Howe, chi è la fidanzata Giuseppina Palluzzi: età, di dov’è, atletica, foto e Instagram

Sono almeno 10 anni che la storica fidanzata di Andrew Howe è Giuseppina Palluzzi, e anche lei, non casualmente, proviene dal mondo dell’atletica. In alcune sue recenti interviste, la ragazza ha dichiarato di sostenere sempre, in ogni modo possibile, ogni sua performance sportiva, dandogli anche la carica giusta durante gli allenamenti, che vengono perseguito sempre con estrema disciplina, costanza ed impegno. Ma chi è veramente Giuseppina Palluzzi? Conosciamola meglio!

Andrew Howe si ritira: ‘Lascio l’atletica’, oggi l’intervista a Verissimo

Andrew Howe, la fidanzata Giuseppina Palluzzi

Entrambi sono molto affiatati, ed uniti, come anticipato, da diverse passioni in comune. Inoltre risiedono tutti e due nella stessa città, la suggestiva Rieti. Di recente i due sono stati anche immortalati alla festa per i 20 anni del circolo Due Ponti Sporting Club di Roma, all’Auditorium Parco della Musica. Una coppia che a quanto pare è forte, solida, ben legata e destinata a durare per molto tempo, soprattutto a giudicare dagli sguardi complici che si lanciavano e dai sorrisi. Parallelamente allo sport e ai suoi allenamenti, Andrew Howe nutre anche un’altra grande passione, quella per la musica e in particolar modo per ritmica: infatti suona anche la batteria all’interno di un gruppo rock alternativo, i cosiddetti Craiving. Che si prospetti per Andrew Howe anche una parallela e fruttuosa carriera musicale? Intanto, una cosa è certa: ha vinto la medaglia d’oro per l’amore e la sua relazione di coppia.

Chi è Andrew Howe?

Andrew Howe è uno sportivo di grande successo: è velocista, ed è il detentore del record di salto in lungo e facente parte del Gruppo Sportivo dell’Aeronautica militare Italiana. La sua fama, ad ogni modo, è arrivata soprattutto grazie alla sua partecipazione in un famoso spot televisivoBallando con le Stelle: nello spot c’era una compagna – una spalla – un po’ fastidiosa ed irriverente che gli sottraeva la merenda ogni volta, e con la quale ha avuto sin da principio un certo feeling. Da quel momento erano girate anche diverse voci su di un presunto flirt, ma a quanto pare non è proprio così.