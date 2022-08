Anne Heche, l’attrice è ricoverata in gravi condizioni dopo un incidente

Anne Heche. L’attrice famosa in tutto il mondo, volto noto di moltissime produzioni, si è schiantata con la sua auto contro una casa. Il mezzo ha poi preso fuoco. Adesso, Anne Heche è ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Un terribile dinamica quella di cui è stata vittima mentre si trovava alla guida della sua auto.

Incidente violento per l’attrice

All’improvviso, forse a causa della velocità – ma soltanto la perizia finale potrà decretarlo – ha perso il controllo del suo mezzo e si è andata a schiantare contro un’abitazione di Los Angeles. A darne la notizia sono stati media locali come la CNN e il sito TMZ.

Leggi anche: Roma, terribile incidente sulla Laurentina: Alessio muore a 26 anni, 2 feriti gravi

L’auto ha preso fuoco

Dopo il terribile schianto della sua auto, una Mini Cooper blu, la vettura avrebbe preso anche irrimediabilmente fuoco. L’attrice potrebbe aver riportato ustioni, stando alle fonti citate da persone a conoscenza dell’incidente.

Un’ora per le operazioni

I vigili del fuoco di Los Angeles hanno impiegato più di un’ora per accedere al veicolo e domare le fiamme. Sempre secondo la CNN, le squadre di soccorso hanno portato Heche, 53 anni, in condizioni critiche in un ospedale vicino.

Anne Heche, un mito del cinema

La Heche, ex compagna del’attrice Ellen DeGeneres, e nota in tutto il mondo per i suoi lavori cinematografici, è stat tra le prime a fare coming out sulla propria bisessualità, dopo un esordio nella fortunata soap opera Another World (Destini, in Italia), è stata protagonista di film come “Donnie Brasko” accanto a Johnny Depp, “Sei giorni e sette notti” con Harrison Ford e nel remake di “Psycho” con la regia di Gus Van Sant.