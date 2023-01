Anteprima nuovo volantino Aldi “Sotto Prezzi”: occasioni boom fino dal 9 al 15 gennaio 2023

Arriva il nuovo volantino della catena di supermercati Aldi, che lancia il periodo “Sotto Prezzi”, con le offerte sui prodotti che varranno dal 9 al 15 gennaio 2023. Non solo forti sconti sul mangiare, in primis carne, cibi sott’olio e prodotti per la colazione della mattina, ma anche sconti sui materiali da casa: in questo caso, troviamo promozioni sulle padelle e le ciabatte.

Le promozioni di Aldi per la prossima settimana

La prima promozione ci lancia sui prodotti sott’olio, dove le olive nere le troviamo a 0,59 euro al barattolo, con il -40% di sconto: un’ottima occasione per organizzare aperitivi in casa o provare qualche pasta particolare in famiglia con questo prodotto. Sui prodotti per la colazione, per la felicità dei bambini troviamo il Nesquik a 3,79 euro a confezione, con il -32% di sconto. Con l’anno nuovo, sconti anche sulla carne: il petto di pollo viene dato a 3.49 euro a confezione, con il -30% di sconto: questo ottimo per fare la carne alla piastra o le fettine panate per i vostri figli.

Tra lunedì 9 e giovedì 12 gennaio 2023, Aldi aprirà alle “Occasioni Boom”. Si tratterà di super offerte per materiali da casa. Le ciabatte da casa, infatti, verranno date a 7.99 euro al paio. Invece, la bistecchiera in alluminio della Crofton, sarà vostra a 19,99 euro. Sulle insalate, offerta sui funghi champignon, che troverete a 1,29 euro a confezione (da 300 grammi), con il – 35% di sconto. Aldi, inoltre, consigli di non perdere le seguenti offerte:

le ali di pollo panate della Podere. Fatte di carne al 100% italiana, vengono date al prezzo di 2,99 euro a confezione;

i fusi e le sovracosce di pollo della Podere. Anche questa con carne al 100% italiana, costeranno 3.99 euro a confenzione;

il macinato di bovino della Podere. In una confezione da 800 grammi, lo trovate nel reparto carne a 6.99 euro.

Per gli yogurt, adatti a tutte le ore dei giorni o anche per sostituire i pasti in certi frangenti, troviamo i “kefir cremoso” della Alpli, al prezzo di 0,59 euro e con il -33% di sconto: li trovate ai gusti di fragola, mirtilli e grano.