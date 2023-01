Volantino Unieuro, sconti online fino al 13 gennaio 2023: tutti i prodotti in offerta

In aggiunta al Red Weekend di Mediaworld, Unieuro lancia in giornata odierna la nuova promozione valida solo online che porta il “Fuoritutto” fino al 13 Gennaio 2023 su un’ampia gamma di prodotti.

Il nuovo volantino di Unieuro, valido fino al 13 gennaio 2023: ecco le offerte

Tra i televisori segnaliamo il Sony KD43X72KPAEP da 43 pollici a 500 Euro, mentre l’LG OLED 48C2 da 48 pollici viene proposto a 1201 Euro. A calare però è anche il prezzo del Panasonic TX-42LZ1500E OLED da 42 pollici che passa a 1349 Euro, oltre che il Samsung QE43Q60B da 43 pollici QLED 4K a 569 Euro. Per quanto concerne la telefonia, invece, il Samsung Galaxy S22 da 256 gigabyte è disponibile a 799 Euro, mentre il Galaxy Z Flip4 nella variante 8/256Gb viene proposto a 999 Euro.

In sconto troviamo anche vari smartwatch: il Galaxy Watch 5 nella versione da 40mm è disponibile a 239 Euro, mentre il Garmin Lily Sport da 35mm passa a 200 Euro. Fronte audio, invece, la soundbar Samsung HW-B450/ZF è disponibile a 134 Euro, mentre la LG S75Q a 319 Euro. Molto ampia anche la scelta di laptop in sconto: l’Acer Aspire 5 viene scontato ad 829 Euro, il Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 a 399 Euro e l’Acer Aspire 7 a 1158 Euro.

Altre offerte del volantino Unieuro

Per le scope elettriche, troviamo un’ottima offerta con l’Ariete: il modello “22V LITHIUM” al prezzo di 89 euro, con il -31% di sconto. Per i televisori, troviamo un LG modello “ELECTRONICS 65NANO826QB”, al prezzo di 749 euro e con il -25% di sconto. Per gli smartphone, troviamo l’Oppo modello “A16S”, al prezzo di 155 euro e con il -18% di sconto. Per la lavatrice, c’è la Hotpoint modello “ARISTON

AQ104D497SD EU/B N”, al prezzo di 499 euro e con il -23% di sconto.

Per i condizionatori fissi da casa, troviamo un Samsung modello “AR09MLB P/CAL 9000BT INV A++/A+ R32 MALIBU”, al prezzo di 369 euro e con il -28% di sconto. Per gli aspirapolvere, troviamo un Bosch modello “BGLS4X210”, al prezzo di 69 euro e con lo sconto straordinario del -54%,