Apple Show Euronics: sconti su iPhone e iPad fino al 20 luglio 2022

Non si fermano gli sconti Euronics in questi giorni caldissimi di luglio. La nota catena di prodotti dell’elettronica ha lanciato in particolare, oltre alle consuete novità contenute nel volantino del mese, una campagna per i prodotti Apple. Vediamo di cosa si tratta.

Offerte Apple Euronics luglio 2022

L’iniziativa è denominata “Apple Show” e consiste in una serie di sconti sui principali prodotti della “mela” fino al 20%. Quindi iPhone, iPad, ma anche tanti accessori che saranno temporaneamente ribassati.

Sconti iPhone

Qualche esempio? iPhone 13 128GB a 769.00 euro invece di 939.00 con un risparmio del 18%. L’0fferta è valida per i modelli di colore rosso, blu, mezzanotte, Galassia, e rosa. Lo smartphone, tra i più richiesti, ha uno schermo di 6.1 pollici con una fotocamera da 12 MP totali.

iPad in promozione con Apple Show

Per quanto riguarda il tablet troviamo l’iPad 10.2′‘ in offerta a 349.00 euro invece di 389.00 euro. Due i colori disponibili: grigio siderale e argento. Il modello è quello Wifi con 64GB di memoria.

Offerte MacBook luglio

In sconto anche il MacBook Apple Air 13 M1 512 MGNA3T/A che troviamo a 1.199.00 euro invece di 1.429.00 euro. Il processore è l’Apple M1, RAM 8GB, HD 512 GB.

Accessori AirPods

Chiudiamo con l’AirPods in offerta con la promo Euronics a 139.00 euro invece di 179.00 euro con un ribasso – eccezionalmente – del 22%.

Quanto dura la promo Apple Show

Le offerte contenute in questo articolo, salvo modifiche, saranno valide fino al prossimo 20 luglio. Ulteriori informazioni, chiarimenti e dettagli sul sito di Euronics o nei punti vendita.