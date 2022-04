Attacca il Manifesto, l’iniziativa contro lo sfruttamento e la violenza degli animali

Il mondo può essere cambiato. Non servono necessariamente grandi imprese o attendere all’infinito che un cambiamento epocale avvenga. Ogni svolta è fatta di tanti piccoli tasselli, tanti quanti sono quelli che vi partecipano e lottano per realizzarla. I piccoli gesti, se sommati tra loro, possono davvero cambiare il mondo. Come nel caso dell’iniziativa ”Attacca il Manifesto”.

Sensibilizzare il mondo contro la violenza sugli animali

Attacca il Manifesto è una campagna di AnimaLiberAction, il cui obiettivo è sensibilizzare le persone a riguardo dello sfruttamento e della violenza subita dagli animali, a causa delle nostre abitudini alimentari.

L’opera di sensibilizzazione viene portata avanti attraverso l’impatto visivo: cioè, per mezzo dell’affissione di grandi manifesti in tante città italiane che possano suscitare l’attenzione dei passanti distratti dalle loro faccende quotidiane. Per questo periodo di Pasqua si è realizzata una grafica ad hoc contro l’uccisione di migliaia di agnellini.

L’hashtag da seguire e i manifesti

Inoltre, tramite l’hashtag #TuFaiLaSpesaLoroLaPagano intendiamo aprire gli occhi alle persone che ancora mangiano queste creature in nome di un’assurda tradizione. La protesta protesta portata avanti dall’iniziativa Attacca il Manifesto vuole essere rigorosamente pacifica, ed ha come scopo quello di aprire gli occhi ai consumatori.

Come contribuire all’iniziativa

Soprattutto, coloro che ancora vedono negli animali solamente degli ingredienti e non delle vite capaci di provare dolore. Per poter contribuire all’iniziativa, ecco il link da seguire: https://buonacausa.org/cause/attacca-il-manifesto