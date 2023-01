Auguri di Buon Anno 2023: le frasi famose, le citazioni d’autore e le immagini più belle da inviare il giorno di Capodanno

Ci siamo, manca poco alla notte più frizzante dell’anno! Come da tradizione, prima di procedere con i festeggiamenti in piazza o nei locali, la festività di San Silvestro è caratterizzata da un lungo cenone, i cui preparativi iniziano almeno un paio di giorni prima. Che si rimanga in famiglia o si opti per il cenone al ristorante, ciò che è certo è che con l’avvicinarsi della mezzanotte inizia l’atteso countdown per dare il benvenuto al nuovo anno! Per aprire l’anno nel migliore dei modi, dei sinceri auguri non possono certo mancare! Quale modo migliore, allora, per allietare il cuore di parenti ed amici se non attraverso delle frasi e delle immagini che lasceranno tutti di stucco? Per facilitarvi il compito, in questo articolo abbiamo raccolto per voi tutta una serie di frasi famose, citazioni ed immagini da poter inviare ad amici e parenti l’ultimo dell’anno. Non occorre far altro che mettervi comodi e continuare a leggere, il successo è garantito.

Frasi da inviare a parenti ed amici per gli auguri di buon anno

Iniziamo la nostra rassegna degli auguri di buon anno con alcune frasi e citazioni famose che renderanno i vostri auguri a dir poco magici e preziosi:

Ti auguro un nuovo anno che sia 2023 volte migliore di quello passato! Buon Anno.

Un altro anno di successo e di felicità è passato. Con ogni nuovo anno, arrivano maggiori sfide e nuovi progetti da realizzare. Ti auguro il coraggio, la speranza e la fede per superare tutti gli ostacoli. Che tu possa vere un 2023 meraviglioso e ricco di soddisfazioni. Tanti auguri di buon 2023.

Buon Anno in compagnia ma fino all’Epifania…cosa dico anche di più…l’importante è che ci sia anche tu! Buon 2023!

Che l’anno 2023 possa riempire la tua vita con felicità, gioia, prosperità e che possa realizzare tutti i tuoi sogni. Buon 2023!

Cin cin al 2023: che possa essere un nuovo anno memorabile. Buon Capodanno 2023!

Ogni fine è solo un nuovo inizio. Mantieni il tuo spirito e la tua determinazione incrollabile e vedrai che il 2023 sarà un anno ricco di soddisfazioni. Con coraggio, fiducia ed impegno otterrai tutto quello che desideri. Tanti auguri di Capodanno 2023!

Ti auguro un Capodanno 2023 strepitoso e che allo scoccare della mezzanotte tutti i tuoi sogni possano realizzarsi. Buon anno e felice 2023.

Auguro un felice anno nuovo a te e a tutta la tua famiglia, che sia piano di amore e di Pace.

Festeggia e sorridi al nuovo anno, uno splendente anno nuovo ti sta attendendo. Tanti auguri di felice 2023.

Un nuovo anno sta per arrivare: sii felice, non sprecare nessun momento, è prezioso. Festeggia con chi ami il Capodanno 2023 e preparati a vivere un anno super. I migliori auguri di felice 2023.

