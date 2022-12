Auguri di Natale 2022: le migliori frasi, immagini, GIF e adesivi da inviare su WhatsApp e Facebook

Auguri di Natale 2022 da inviare su WhatsApp e Facebook. Anche questo Natale è arrivato, in occasione della Vigilia di Natale abbiamo raccolto le migliori frasi divertenti, immagini simpatiche, GIF animate e adesivi (stickers) da inviare ai propri amici, parenti e colleghi di lavoro il giorno di Natale. In questo giorno così magico e amato da grandi e piccini.

Sempre più persone utilizzano le app di messaggistica come WhatsApp, Messenger e Telegram per scambiarsi gli auguri di Buon Natale e per questo motivo abbiamo stilato una raccolta con le migliori frasi originali, ma anche citazioni e aforismi di Natale che potete copiare e incollare all’interno delle chat di gruppo su WhatsApp ma anche nelle conversazioni su Facebook Messenger. Inoltre ricordiamo la possibilità di inviare questi messaggi di auguri di Natale anche su Instagram attraverso la funzione Testo delle Instagram Stories che consente di pubblicare una Storia che sarà visibile a tutti i vostri follower con il testo del messaggio di auguri che reputate migliore. Così da sorprendere amici e parenti.

Quali sono le frasi più belle da inviare per la Vigilia di Natale

– Che la magia di questi giorni ti aiuti a realizzare i tuoi sogni. I miei più sinceri e calorosi auguri di Buon Natale.

– Averti conosciuto è un grande privilegio, resta sempre come sei. Buon Natale amico mio!

– Senza di te questa famiglia non sarebbe la stessa. Ti auguro tutto il bene di questo mondo! Buon Natale e un felice 2023!

– Ti auguro un Natale speciale, pieno di pace e sorrisi. Auguri a te e alla tua famiglia!

– I più sinceri auguri di Buon Natale. Spero che queste feste possano portare gioia e prosperità a te e alla tua famiglia.

– I migliori auguri per un meraviglioso Natale e un felice anno nuovo. Possano la pace, l’amore e la prosperità essere sempre con te!

– Che la magia e la bellezza del Natale possano rendere questo giorno indimenticabile. Auguri di un felice e sereno Natale.

Frasi belle da inviare il 24 dicembre

– In questo giorno di festa e di gioia è bello ricordarsi delle persone che portano luce e bellezza nella nostra vita. Buon Natale!

– Il regalo più bello che puoi farmi per Natale? Restare sempre come sei! Buon feste a te e alla tua famiglia.

– Tanti auguri di buon Natale, spero di cuore che questo giorno così speciale possa portare serenità e pace a te e alla tua famiglia.

– Possa la vicinanza degli amici, il conforto degli affetti e l’unità della nostra nazione, conservarti come sei per altri mille anni. Buon Natale a te alla tua famiglia.

Le immagini più belle

In questa pagina abbiamo raccolto una serie di immagini di Natale 2022 da inviare ad amici e conoscenti tramite WhatsApp o Facebook Messenger. Si tratta di immagini simpatiche relative alle festività natalizie, utili e veloci da condividere con i propri cari.