Auguri Festa della Mamma 2022: le migliori frasi, immagini, cartoline e GIF

Auguri di Buona Festa della Mamma 2022! Domenica 8 maggio 2022 si festeggia la Festa della Mamma, ricorrenza che ogni anno porta al centro la figura della madre. Per celebrare la donna più importante della vita di tutti i figli, ecco le migliori frasi, immagini, cartoline e GIF per fare gli auguri di Buona Festa della Mamma.

I testi riportati di seguito possono essere inviati su WhatsApp, Facebook, Instagram, SMS ed altre piattaforme di messaggistica per augurare una buona Domenica e buona Festa della Mamma 2022.

Auguri Festa della Mamma 2022: frasi e pensieri da inviare

– “Più passano gli anni e più mi rendo conto del valore immenso di averti avuta come mamma”

– “Una bambina a cui fu chiesto dove fosse casa sua rispose: Dove c’è la mamma”

– “Ho visto tante super eroine al cinema, ma la mia preferita in assoluto sei tu, mamma”

– “Mamma, nel mio cuore occupi un posto speciale… Proprio vicino alla Playstation!”

– “La mia mamma è 40% forza, 40% simpatia, 40% gioia e 40% affetto: poco importa che la somma finale sia 160%, perché lei merita anche un 200%.”

– “La mamma tiene il suo bambino per mano solo per un breve periodo, ma il suo cuore l’accompagna tutta la vita”.

– “Ti ho fatto ridere e arrabbiare, e spesso sei rimasta in piedi per aspettarmi fino a tardi: questo mio grande abbraccio è per dirti grazie di esserci sempre”

– “L’unica debolezza di una mamma è di non vedere i difetti di suo figlio”

– “Le mamme sono grossi alberi che danno frutti in tutto l’arco della loro vita. E se penso a te, mammona mia, che bello, l’umanità non morirà mai di fame!”

Auguri Festa della Mamma 2022: citazioni, aforismi e frasi famose

– “La giovinezza appassisce, l’amore viene meno, le foglie dell’amicizia cadono, ma la speranza segreta di una madre sopravvive più a lungo di tutto.” (Oliver Wendell Holmes)

– “Madre è il nome di Dio che i bambini hanno sulle labbra.” (William Makepeace Thackeray)

– “Dio non poteva essere dappertutto, e quindi ha fatto madri” (Proverbio ebraico)

– ​”Sempre una madre aspetta il ritorno di suo figlio sia se questi se n’è andato in un paese vicino o in uno molto lontano”. William Shakespeare

“Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, ma dal latte materno. Siamo sopravvissuti per l’umana compassione e per le cure di nostra madre. Questa è la nostra principale natura.” (William Shakespeare)

– “La mamma è quella persona che vedendo che i pezzi di torta sono quattro e le persone sono cinque, dice che i dolci non le sono mai piaciuti.” (Tenneva Jordan)

– “La mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo.” (William Ross Wallace)

– “La parola più bella sulle labbra del genere umano è ‘Madre’, e la più bella invocazione è ‘Madre mia’. È la fonte dell’amore, della misericordia, della comprensione, del perdono. Ogni cosa in natura parla della madre.” (Kahlil Gibran)

– “Il precursore dello specchio è il volto della madre” (DW Winnicott)

