Automobilista parcheggia in malo modo, il messaggio sul parabrezza è divertente

Automobilista parcheggia in un modo piuttosto discutibile, sulla sua auto spunta un messaggio che non passa di certo inaspettato. La scritta è davvero divertente.

Sempre più spesso ormai si leggono dei cartelli che hanno dell’incredibile. La gente non si trattiene più e sempre più spesso è solita scrivere dei messaggi anche nei posti più disparati, pur di dire ed esporre il proprio pensiero.

Nella Capitale nello specifico, sono apparsi sempre più cartelli in questi giorni, non soltanto presso alcune attività commerciali, dentro le ascensori, ma persino sulle auto.

Automobilista parcheggia in un modo piuttosto discutibile

Quello che vogliamo raccontarvi oggi è proprio questo, un cartello o meglio un foglio A4 apparso sul vetro di un’auto, scritto da un automobilista che si è lamentato di come il proprietario dell’auto avesse parcheggiato.

L’avviso è stato piuttosto esilarante e apparso proprio sul vetro dell’auto. La scritta apparsa è la seguente “Si parcheggi mejo ce potevo parcheggià pure io!!!”.

Il messaggio scritto a questo cittadino romano non è passato inosservato, visto che sul foglio A4 non sono apparse solo scritte, ma anche un disegnino, sottolineando come le macchine si parcheggiano e come non si parcheggiano.

Insomma, parole unite ad un disegnino, molto probabilmente molto ironico, per rendere tutto molto più semplice, agli occhi del proprietario dell’auto.

Il cartello o meglio l’avviso apparso sul vetro dell’auto è stato fotografato ed è finito direttamente sui social.

La pagina che ha diffuso l’immagine è la seguente, ovvero Cartellidivertenti, che è solita diffondere questo tipo di immagini molto divertenti e particolari.

Altri cartelli divertenti apparsi per le vie di Roma

Proprio su questa pagina è stato diffuso un cartello scritto da un cittadino romano, residente in uno dei quartieri più importanti della città di Roma.

Ebbene, il cittadino romano, stando di dover sentire tutte le volte che entrava in ascensore, il forte odore di sudore, ha scritto un cartello che ha affisso dentro l’ascensore.

L’uomo ha invitato tutti i suoi concittadini a lavarsi per evitare di far sentire agli altri il forte odore di sudore, che soprattutto nei mesi estivi sappiamo essere davvero insopportabile.

Questi sono soltanto alcuni dei cartelli esilaranti che sono apparsi in questi giorni a Roma. Ne è un altro esempio, il cartello che è apparso sulla saracinesca di un’attività commerciale della capitale.

Ebbene, in questo caso il proprietario ha voluto informare tutti i suoi concittadini e clienti di essere andato in ferie. Peccato che nel cartello il proprietario non avesse lasciato nessun tipo di riferimento al periodo.

Qualche cliente, nella speranza di avere maggiori notizie in merito ha pensato bene di scrivere sul cartello qualcosa, ovvero “Da quanno a quanno?”.

Una domanda più che legittima, visto che da sempre quando si va in ferie e si avvisa di questa chiusura, si indica il periodo di riferimento.

L’ironia dei cittadini romani

Il proprietario dell’attività però non ha preso bene questa domanda ed ha replicato con toni abbastanza duri, sostenendo che quelli fossero soltanto affari tuoi.

Insomma, in giro per la città di Roma, ma un pò ovunque a dire la verità, si vede e si legge un pò di tutto.

Inevitabilmente poi queste immagini finiscono sui social e commentati dai vari utenti social, in modo più disparato.