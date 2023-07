Bagno lucido e splendente in pochi istanti: è questa la tecnica che devi adottare

Bagno lucido e pulito con qualche piccolo accorgimento da mettere in atto. Ecco una tecnica che devi assolutamente provare.

Ogni casalinga che si rispetti, naturalmente, è, a livello quotidiano, alle prese con svariati mestieri, poiché, d’altra parte, anche mantenere ordinata e pulita una casa non è di certo un compito di poco conto.

Anzi, al contrario, è necessario sapersi ritagliare dei momenti proprio da dedicare a queste faccende se non ci si vuole ritrovare un ambiente invivibile e caratterizzato da polvere e germi.

Le faccende domestiche

Volenti o nolenti, se non ci si può permettere di retribuire una cameriera, è assolutamente indispensabile rimboccarsi le maniche e procedere con le pulizie idonee.

Di sicuro, però, come si sa, ci sono diverse stanze in un’abitazione e ci sono alcune che, in maniera inevitabile, richiedono maggiori cure.

A tal proposito, ci sovviene la cucina che si tratta di un punto della casa che ha bisogno di essere tenuto pulito in modo particolare, soprattutto se si preparano spesso dei pasti.

In effetti, per qualcuno cucinare potrebbe essere persino un’attività divertente, oltre che utile, ma, d’altro canto, è anche qualcosa che rende le superfici, il pavimento e i fornelli molto sporchi, a maggior ragione, quando si prendono in considerazione delle ricette elaborate.

Se non si sta attenti a riassettare per bene dopo aver cucinato e consumato un banchetto, potrebbero persino sopraggiungere degli sgradevoli insetti, attirati, per l’appunto, dai residui di cibo e dai rifiuti.

Ogni stanza ha un suo perché, questo è vero, ma, per esempio, se vogliamo, ce n’è un’altra che vuole di sicuro molta attenzione da parte nostra.

Come far brillare la stanza da bagno

Ci stiamo riferendo, per l’appunto, alla toilette. Sappiamo bene, infatti, che questa zona della nostra abitazione potrebbe rischiare di essere un ricettacolo di batteri e di altre problematiche spiacevoli se non ci prendiamo la briga di tenerla come si deve. Come avere un bagno lucido?

Comunque sia, forse, vi potreste stare chiedendo se esiste un metodo efficace per effettuare tutte le pulizie in maniera più veloce di quello che siete riusciti a fare finora.

Cominciamo dunque dal lavabo sul quale si dovrà cospargere un buon quantitativo di bicarbonato di sodio. Poi, bisognerà versare dell’aceto e strofinare con la spugna. Vedrete che, alla fine, sarà decisamente brillante.

Lo stesso procedimento, peraltro, può essere adatto anche per pulire la vasca da bagno. In secondo luogo, forse, un altro elemento che può richiedere del tempo prezioso è il box doccia.

Anche in questo caso c’è un ingrediente davvero speciale che vi consentirà di ottenere un ottimo risultato. Ciò che vi serve, quindi, è soltanto l’olio per bambini che andrete a stendere sul vetro. Se, perciò, strofinate con un panno in microfibra, il calcare dovrebbe andarsene alla svelta.

Infine, forse non lo avevate mai pensato, ma per pulire adeguatamente lo scarico a parete potete servirvi di una pastiglia che si utilizza in genere per un ciclo di lavaggio della lavastoviglie. Aprite, dunque, la cassetta e riponetela all’interno.

Quando, di conseguenza, tirerete lo scarico, la pastiglia tenderà a sciogliersi, pulendo lo scarico e favorendo anche la fuoriuscita di un odore gradevole.