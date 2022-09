Barbara Alberti: chi è, età, carriera, libri, marito, romanzi, e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta, come sempre, da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi per parlare di Marilyn Monroe anche la scrittrice italiana Barbara Alberti. Ma conosciamola ancora meglio, scopriamo tutto su di lei!

Dagli esordi al debutto di Barbara Alberti come scrittrice

Barbara Alberti è nata a Umbertide l’11 aprile del 1943. Si è trasferita con i genitori a Roma, poi proprio nella Capitale si è laureata in Filosofia alla Sapienza. Ha scritto numerosi libri e nel 2003 ha pubblicato Gelosa di Majakovskij, biografia del celebre poeta. Barbara Alberti è anche una coautrice di sceneggiature cinematografiche e autrice di testi teatrali. Dal 2009, inoltre, gestisce una pungente rubrica settimanale su Il Fatto Quotidiano. Barbara Alberti partecipa come opinionista a diversi talk show televisivi e nel 2008 ha preso parte come concorrente a Celebrity Masterchef. Poi ha partecipato al Grande Fratello Vip, ma ha deciso di ritirarsi per motivi personali. Nello stesso anno, quindi nel 2020, ha preso parte come ospite e giudice del sintony test al programma ‘La Pupa e il Secchione’.

I suoi libri più famosi

Ecco alcune delle sue opere più famose:

Memorie malvage

Delirio

Vangelo secondo Maria

Donna di piacere

Parliamo d’amore

Francesco e Chiara

Mio signore

Chi è il marito, la vita privata

Barbara Alberti è stata sposata con il produttore e sceneggiatore Amedeo Pagani, dal quale nel 1975 ha avuto un figlio, il giornalista Malcom Pagani, e una figlia, Gloria Samuela Pagani, che nella vita è arabista. Tra l’altro, Barbara Alberti è stata iscritta al Partito Radicale e sappiamo che non è credente.

Le curiosità

Nel 2018 si è dichiarata vicina al partito Potere al Popolo!

Non usa i social e ha dichiarato di aver usato Wikipedia una sola volta, cercando il proprio nome.

Durante il programma televisivo Agorà, nel 2013, ha avuto una discussione con Vittorio Sgarbi, che in seguito le ha chiesto scusa.

Instagram: Barbara Alberti punta sui social

Barbara Alberti ha un profilo Instagram e con l’account @barbaraalbertiofficial vanta oltre 23 mila followers.