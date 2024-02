Basta fare questa mossa e i graffi sugli occhiali scompaiono immediatamente

Basta una piccola disattenzione per graffiare i nostri occhiali. Chiavi di casa o dell’auto, oppure una caduta accidentale. Esistono però alcuni metodi per rimuovere piccole scheggiature con un semplice rimedio fatto in casa.

Torniamo ad occuparci dei cosiddetti rimedi “della nonna” in tema di occhiali. Oltre alle rotture accidentali può capitare – anzi forse è proprio questa la problematica più diffusa – di rigare le lenti. Un disagio non di poco conto considerando che, se parliamo ad esempio di occhiali da vista, il campo visivo risulterà compromesso. Creando fastidio e, inevitabile, irritazione.

Lenti degli occhiali rigate: un problema comune

Chi porta quotidianamente gli occhiali sa benissimo che una delle cause più comuni di questo problema è rappresentato dalle chiavi. Sì avete capito bene. Che siano quelle di casa, della macchina o di altro genere, capita a volte di riporre l’occhiale nella stessa tasca oppure nel borsello mettendoci dentro entrambi.

Basta pochissimo e il danno è fatto. Lo stesso che capita ad esempio anche con gli schermi degli smartphone (per fortuna ci sono le pellicole salva vetro!), nulla di più, nulla di meno. E se ormai non si può tornare indietro e stiamo pagando lo scotto della nostra disattenzione ci sono tuttavia alcuni semplici trucchetti che possiamo provare ad utilizzare.

Come togliere i graffi dalle lenti

Prima di entrare nel focus specifico di questo metodo fai-da-te occorre fare una doverosa precisazione. Questo trucco infatti, che peraltro si può trovare in molti tutorial online, non possiamo consigliarlo in presenza di lenti particolari, come quelle che, ad esempio si anneriscono al sole. Per il resto però, trattandosi di ingredienti comuni, non ci dovrebbero essere ulteriori controindicazioni.

E allora procediamo. Per far tornare i vostri occhiali quelli di un tempo, come appena usciti dall’ottico, vi servirà della vaselina e un po’ di dentifricio sbiancante (per la marca non ci sono particolari indicazioni). A questo punto preparate il composto miscelando i due elementi – un cucchiaio abbondante di vaselina e più o meno nella stessa proporzione il dentifricio – spalmandolo infine su tutta la superficie delle lenti.

Occhiali come nuovi

Adesso occorrerà aspettare circa 40 minuti. Mi raccomando: nell’applicare la mistura non lesinate con il prodotto e spargetelo in modo uniforme su tutta la superficie. Il tempo d’attesa è necessario affinché il dentifricio si indurisca sul vetro. Cosa vi servirà arrivati a questo punto? Alcuni panni: uno asciutto, uno umido e uno in microfibra con i quali pulire, nella sequenza citata, il nostro occhiale. Ebbene adesso, se la procedura è stata svolta correttamente, avremo di nuovo le nostre lenti in “forma smagliante”. Proprio come quando li avevamo comprati.