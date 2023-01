Befana 2023, video di auguri e frasi simpatiche da inviare nel giorno dell’Epifania

Ci siamo, l’appuntamento con la Befana targato 2023 è arrivato! La nonnina più amata e simpatica delle feste questa notte a bordo della propria magica scopa ha fatto il giro di tutti i quartieri riempiendo di doni la calza dei bambini. Attenzione però, se non siete stati molto ubbidienti al posto dei golosi dolcetti troverete dai sacchettini di carbone! Per i bambini la Befana è davvero una festa magica, non vedono l’ora che la dolce nonnina porti loro tanti golose cioccolate mentre, dall’altro lato, gli adulti si trovano a dover fare i conti con gli annosi auguri dell’Epifania. Anche voi siete a corti di idee e non saprete proprio come stupire amici e parenti? Non temete, in questo articolo abbiamo raccolto per voi una serie di frasi simpatiche e di video che potete inviare per gli auguri di questa Befana 2023! L’effetto sorpresa è assicurato!

Frasi simpatiche per gli auguri della Befana 2023

Ecco per voi una serie di frasi simpatiche ed originali che potete inviare ai vostri parenti nel giorno della Befana. Sicuramente strapperete loro un sorriso, il successo è assicurato!

Care colleghe, quest’anno le regole sono cambiate! Non dimenticate mascherina, scopa e autocertificazione. E mi raccomando volate ad almeno un metro di distanza dalle altre, buon lavoro!

Ti prego di mandarmi una cartolina dei posti che visiti durante la ronda notturna. Buon lavoro!

Scusa, ma ho urgentemente bisogno di un favore. Mi potresti inviare una tua foto? I miei amici non credono che io conosca la Befana. A proposito…tanti auguri e buon lavoro!

Buongiorno, abbiamo ricevuto il suo curriculum ed è stata selezionata tra molte candidate per aspetto e presenza. Passi pure a ritirare la scopa, è assunta!

Stasera tutte le nonnine comanderanno i cieli e i camini per far contenti tutti i nipotini e i bambini. Buona festa della Befana!

Tanti auguri alla più dolce delle befane che non ha bisogno della scopa per farmi volare, perché mi basta un suo sorriso. Buona Epifania amore mio!

Le sue grazie le hanno permesso di vincere tra milioni e milioni di altre modelle. Ormai è deciso: la eleggiamo ufficialmente nuova miss befana dell’anno. Nei prossimi giorni può passare a ritirare la sua meritatissima scopa.

La Befana quest’anno a causa di un improvviso contrattempo non potrà lavorare: perché non invii il tuo curriculum? Hai buone possibilità di essere assunta!

Babbo Natale non esiste ma di Befane è pieno il mondo. Tanti auguri a tutte!

A.B.I. Associazione Befane Italiane. Gentile socia, la preghiamo di rinnovare la sua tessera annuale entro il 6 gennaio.

Quest’anno ci sono nuovi incentivi per chi acquista un nuovo veicolo elettrico. Approfittane per rottamare la tua vecchia scopa. Buona festa della Befana!

Il fascino della notte con lo sfondo della luna e lo sbrilluccicare delle stelle è qualcosa che mi emozionerebbe tantissimo. Ti prego, mi porti con te questa sera?

Babbo Natale ricompensa con 1000 euro chi lo aiuta a trovare la Befana. Quindi, o mi dai il doppio o gli dico dove sei!

I video di auguri da inviare per l’Epifania

Di seguito invece un paio di video da inviare il giorno dell’Epifania: