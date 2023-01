Calza Kinder della Befana 2023: ecco cosa c’è dentro e quanto costa

Tempo di Calze della Befana e per adulti e piccini, non può mancare una sorpresa che scandisce la ricorrenza dell’Epifania: la calza della Kinder. Infatti, il prodotto è tra i più amati dagli italiani, soprattutto poiché a prezzi modici si possono trovare vari tipi di cioccolata della famosa industria dolciaria. Tra questi, ricordiamo il Kinder Delice, il Bueno, i Cereali o il Maxi: dolci che, per tutte le età, hanno contraddistinto i migliori ricordi della nostra infanzia.

La calza della Kinder per la Befana del 2023: come sarà formata?

Non esiste calza della Kinder che non possegga al suo interno i famosi cioccolatini che contraddistinguono la famosa industria dolciaria. Al supermercato, quest’anno potrà essere compra al prezzo di 12,90 euro. La calza conterrà 10 pezzi dolciari, ovvero:

3 Kinder Buono

3 Kinder Cereali;

4 Kinder Maxi

1 Pack di Kinder Cioccolato

La famosa calza della Kinder, è pensata per soddisfare due persone. Per le allergie, i prodotti contengono i seguenti ingredienti:

KINDER CIOCCOLATO – Cioccolato finissimo al latte 40% (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, emulsionanti: lecitine (soia); vanillina) Zucchero Latte scremato in polvere Olio di palma Burro anidro Emulsionanti: lecitine (soia) Vanillina Sul totale: latte scremato e latte intero in polvere e componenti solidi del latte 33%; cacao 13% Con cioccolato solo puro cacao.

KINDER CEREALI – Cioccolato finissimo al latte 33,5% (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionanti: lecitine (soia); vanillina) Zucchero Latte scremato in polvere Olio di palma Burro anidro Orzo Riso Frumento Frumento (farro) Emulsionanti: lecitine (soia) Grano saraceno Vanillina Sul totale: latte scremato e latte intero in polvere e componenti solidi del latte 30,5% cereali 7,5% Con cioccolato solo puro cacao.

KINDER BUENO – Cioccolato al latte 31,5% (zucchero, burro di cacao, pasta di cacao, latte scremato in polvere, burro anidro, emulsionanti: lecitine (soia); vanillina) Zucchero Olio di palma Farina di frumento Nocciole (10,8%) Latte scremato in polvere Latte intero in polvere Cioccolato extra (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionanti: lecitine (soia); vanillina) Cacao magro Emulsionanti: lecitine (soia) Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido d’ammonio) Sale Vanillina Sul totale: latte scremato e latte intero in polvere e componenti solidi del latte 19,5% Con cioccolato solo puro cacao.

KINDER MAXI – Cioccolato finissimo al latte 40% (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, emulsionanti: lecitine (soia); vanillina) Zucchero Latte scremato in polvere Olio di palma Burro anidro Emulsionanti: lecitine (soia) Vanillina Sul totale: latte scremato e latte intero in polvere e componenti solidi del latte 33%; cacao 13% Con cioccolato solo puro cacao.

In fatto di allergeni, la Kinder specifica che nei prodotti si trovano orzo, farro, grano o frumento, latte, nocciola e soia.