Belen a casa di Stefano de Martino con la figlia Luna Marie e Santiago: ecco il video

Belen e Stefano De Martino: il ritorno di fiamma? Sembrerebbe di sì, come suggeriscono alcune indiscrezioni recenti. La bellissima argentina ha finalmente ritrovato un certo equilibrio sentimentale insieme al suo ex storico, il ballerino Stefano De Martino, nonché padre di Santiago, primogenito della showgirl.

Belen e Stefano De Martino: la famiglia si riunisce

Per la Festa del papà del 2022 la bella Belen è stata insieme a Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore napoletano ha così potuto passare la festività dedicata a tutti i papà insieme al proprio figlioletto, ma non solo: a casa sua anche la splendida Belen e Luna Marì, secondogenita di Belen, avuta da una relazione con Antonino Spinalbese. Sembrerebbe proprio che l’hair stylist sia ormai storia vecchia e che l’unico legame tra lui e la showgirl sia la loro bambina.

Il rapporto con Antonino Spinalbese

Sono state diverse le storie sui social in cui Belen si è mostrata con la piccola seduta sul divano di Stefano mentre guardavano Amici, il famoso programma in cui Stefano è uno dei giudici. Situazione meno idilliaca per Antonino, che il giorno della Festa del papà era in viaggio verso il confine in aiuto dei profughi ucraini. Al centro dei suoi pensieri la figlioletta, a cui dedica teneri post sui social.

