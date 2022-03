Benedizione Papa Francesco su WhatsApp, la verità sul messaggio virale: “Dovremmo benedirci a vicenda”

Benedizione Papa Francesco su WhatsApp: qual è la verità? Ebbene, la notizia relativa a questo fatto è una fake news. Insomma, non c’è niente di vero e fondato ma è, ancora una volta, un’invenzione messa in circolazione da qualche utente. Tale fatto non si limita all’App di messaggistica più usata, ma anche al social network Facebook. Ma quale sarebbe questo messaggio?

Benedizione Papa Francesco: ecco il testo

“Il Papa ha appena detto che dovremmo benedirci a vicenda. Per questo ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo“. Così recita il testo inviato a catena, diventato virale in poco tempo e che ha fatto impazzare il web questa mattina, martedì 28 marzo 2022. ciò che spaventa maggiormente gli utenti è che, dietro questo testo, possa celarsi il pericolo di un virus.

Rischio di un virus?

Su questo, tuttavia, si può stare tranquilli: è l’ennesima catena, ma innocua. In verità non si tratta neppure di una “notizia” nuova: infatti già girava nel 2020 e nel 2021. La guerra in Ucraina, poi ha rappresentato un nuovo movente per rilanciare questo messaggio, così come in precedenza aveva fatto la pandemia.

