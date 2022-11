Black Friday 2022 a Castel Romano: offerte, fino a quando ci sono i saldi

L’outlet di Castel Romano è pronto ad accogliere i suoi clienti in vista delle prossime festività natalizie. L’occasione del Black Friday è stata quella giusta per dare l’avvio alle compere di Natale. Una prima ondata di grandi occasioni che prende il via oggi venerdì 18 novembre per terminare il prossimo 28 novembre. Grandi le offerte all’Outlet di Castel Romano per i visitatori che vogliono arrivare pronti all’appuntamento con il Natale. Una grande varietà di prodotti in vendita con sconti che arrivano fino al 70 per cento.

Grandi offerte

Non solo abbigliamento, ma anche articoli per la casa, accessori. E tra le grandi offerte con sconti fino al 70% prodotti della Bottega del Sarto, Outfly, Petit Bateau, Spada. Tantissime le offerte al 50% su prodotti: Diesel, Elena Mirò, Falconeri, Fossil Gas, Hour Passion, Napapijri e tanto altro ancora. E al 40%: Gaelle Paris, Yamamay, Coach. Non perdete l’occasione di andare a visitare l’Outlet di Castel Romano che prolunga il Black Friday da oggi fino al 28 novembre prossimo con grandissime offerte.