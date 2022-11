Black Friday da Eurospin, offerte online fino al 30 novembre 2022: sfoglia il volantino

Il Black Friday arriva anche all’Eurospin, con il famoso supermercato dai costi contenuti che offre ulteriori sconti per la propria clientela più affezionata. Fino al 30 novembre 2022, il sito della catena di market offre delle offerte, con l’obiettivo di far spendere in modo contenuto le persone che vengono a fare la spesa da lei. Insomma, una mano santa in un periodo dove i prezzi, soprattutto sui beni alimentari, tendono a lievitare in maniera espotenziale.

Il volantino di Eurospin per il Black Friday

Fino al 30 novembre, il Tonno Pinna Gialla all’olio di oliva verrà offerto a 2,79 euro a confezione. Lo yogurt magro alla frutta mista con lo 0.1% di grassi della Land, lo troverete in offerta a 1,79 euro. I croissant con crema al cioccolato da 10 pezzi della Dolciando, saranno vostri a 1,89 a confezione. Una bottiglia di Chianti, udite bene, sarà vostra a 3,29 euro. Le pasticche della lavastoviglie, per 100 pezzi, della Dexal li portate a casa con 7,49 euro.

Invece, il sorbetto al caffè della Dolciando lo troverete a 2,69 euro. Il riso venere integrale de “Le Nostre Stelle”, vostro a 1,79 al pacco. Le praline dal cuore cremoso al pistacchio della Dolciando, in offerta a 1,89 euro al pacco. La grappa riserva Barrique di 18 mesi dell’Opera Maestra, vostra a 4,79 euro a bottiglia. La pizza maxi surgelata con prosciutto cotto e funghi della Tre Mulini, la portate a casa 3,59 euro a confezione.

Le arachidi in guscio tostate della Mister Sibamba, vostre a 1,49 euro a confezione. Sempre della Mister Sibamba, i pistacchi tostati e non salati li portate a casa a 1,99 euro a confezione. Il minestrone con 16 verdure della “Delizie del Sole”, in offerta all’Eurospin a 0,89 euro a confenzione. Gli ovetti con crema al latte e granella di nocciole della Dolciando, in offerta a 1,29 euro a confezione. Sempre della Dolciando, i cremini alla nocciola li trovate a 1,89 euro a confezione.