Quanto dura il Black Friday 2022? Tutte le offerte Amazon e Unieuro

Il Black Friday è certamente il trend del momento, in qualsiasi posto del mondo potremmo dire: il mese di novembre da alcuni anni ormai è stato interamente consacrato alla celebrazione di quello che potremmo definire letteralmente il via dello “svuota magazzino” per parte dei negozi più famosi. E questo è valido tanto per l’online che per l’offline, come ad esempio Amazon e Unieuro, e tanti altri fornitori e distributori. Altri rivenditori, invece, come ad esempio Mr Key Shop promuovono nuove offerte e codici sconto dedicati.

Black Friday, siamo vicini agli sconti pazzi di novembre

Ma non finisce qui, perché il marketing ha iniziato a giocarci sopra, estendendo la portata anche temporale del periodo. Il giorno del Black Friday, proprio negli ultimi anni, si è trasformato nella settimana del Black Friday, uno dei periodo più attesi da tutte le persone per poter fare i propri acquisti, anche in vista del Natale imminente, magari mettendo qualche regalo da parte sfruttando le offerte e gli sconti incredibili riservati a questo periodo dell’anno. La maggior parte dei consumatori si dedica all’acquisto di prodotti tecnologici hi-tech, ma non solo. Ora, sicuramente vi starete chiedendo quando inizia il Black Friday 2022. Ottima domanda, perché ci siamo quasi: siamo nei pressi della settimana delle offerte più convenienti dell’anno. In questo articolo vi segnaliamo le pagine da tenere d’occhio in questo periodo dell’anno per poter sfruttare le offerte più vantaggiose.

Quando inizia il Black Friday 2022 su Amazon? Data, sconti, tutti i prodotti in offerta

Black Friday: le offerte Amazon

Amazon è ormai un’entità affermata sul mercato, ma anche nei nostri desideri di tutti i giorni: il colosso numero uno in Italia per il commercio online. E, in merito, possiamo sicuramente affermare che proprio merito suo se tale evento è divenuto un periodo atteso anche nel Bel Paese, perché fu uno dei primi a lanciare la moda. Le categorie che Amazon mette a disposizione dei clienti vanno dalla tecnologia alla casa, dall’abbigliamento al food. Tutte le offerte Amazon riservate al Black Friday sono raccolte nella pagine seguente: pagina dedicata su www.amazon.it.

Black Friday di Unieuro

Certamente un’altra grande catena di distribuzione da tenere sott’occhio in questo periodo e che cavalca il trend del momento è certamente Unieuro, la catena tutta dedicata all’elettronica che inizierà a breve le sue campagne di sponsorizzazione delle sue offerte su ogni sua piattaforma. Dunque, certamente importante è tenere d’occhio il sito ufficiale per non lasciarsi sfuggire lo start per l’evento più atteso. Anche in questo caso, potete consultare le offerte attualmente attive alla pagina dedicata.