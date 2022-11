Black Friday, offerte da iRobot e Amazon: sconti fino al 62% sugli elettrodomestici

Vengono annunciate le offerte “monster” in vista del Black Friday del 2022. A oggi, è possibile leggere di sconti anche del 62% su piccoli e grandi elettrodomestici. Offerte, che attualmente è possibile andare a leggere sulle piattaforme di iRobot e Amazon, pronti a regalare uno speciale “Venerdì Nero” ai propri clienti in fatto di sconti, proprio come insegna la famosa giornata di shopping molto di voga negli Stati Uniti d’America.

Black Friday con super sconti

Se stavate aspettando questa giornata per acquistare un nuovo elettrodomestico ad un prezzo vantaggioso, abbiamo buone notizie per voi: alcuni piccoli e grandi elettrodomestici sono già in offerta sul sito di iRobot e su Amazon. Oltre ai modelli Roomba più amati, potete approfittare degli sconti fino al 62% su lavatrici, lavasciuga, frigoriferi, forni e lavastoviglie di marche come Samsung, Bosch, LG e Candy. Per aiutarvi a trovare ciò che fa al caso vostro abbiamo stilato due liste distinte, una per i piccoli e una per i grandi elettrodomestici: ecco le offerte da non farsi sfuggire.

Di seguito la nostra selezione dei 5 piccoli elettrodomestici acquistabili su Amazon o iRobot: troverete quattro modelli di robot aspirapolvere e una friggitrice ad aria, tutti con sconti fino al 62%.

-41% (-200€) di sconto su iRobot Roomba e5154: potente ed efficace, questo robot aspirapolvere rimuove sporco, capelli e peli di animali da pavimenti e tappeti grazie al sistema di pulizia a tre fasi con doppie spazzole in gomma. In grado di evitare o aggirare gli ostacoli e memorizzare le routine di pulizia, è compatibile con Alexa e Google Assistant, facile da controllare tramite la propria voce.

-30% (-500€) di sconto su iRobot Roomba i7+ e Braava jet m6: due prodotti abbinati che garantiscono una casa perfettamente pulita ogni giorno. Il Roomba i7+ è un robot aspirapolvere Wi-Fi in grado di raggiungere anche gli angoli più difficili, il Braava jet m6 è invece un robot lavapavimenti dotato di getto di precisione e sistema Dirt Detect.

-24% (-110€) di sconto su iRobot Roomba i1152: uno dei modelli più recenti di casa iRobot, migliorato nel design e nelle prestazioni rispetto alle serie precedenti. Efficace su diverse superfici e capace di rimuovere sporco ostinato e peli di animali, può essere controllato sia tramite l’app iRobot Genius che con Google Assistant o Alexa.

-20% (-300€) di sconto su iRobot Roomba j7+ e Braava jet m6: un secondo bundle che in questo caso propone, insieme al robot lavapavimenti Braava m6 con due panni lavabili in microfibra, il Roomba j7+, un robot aspirapolvere intelligente che mappa l’ambiente in cui si trova ed identifica ed evita gli ostacoli.

-62% di sconto su Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry: compatta e di piccole dimensioni, questa friggitrice ad aria Moulinex ha un cestello da 1,6 litri che la rende ideale per due persone. È dotata di schermo touchscreen tramite cui selezionare una delle 6 modalità predefinite oppure impostare temperatura e timer a seconda di ciò che si intende cucinare.

Gli sconti sugli elettrodomestici

Ecco invece 5 grandi elettrodomestici disponibili su Amazon con sconti fino al 53%: lavatrice, lavasciuga, lavastoviglie, forno e frigorifero delle migliori marche.