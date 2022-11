Roma, perde il controllo del monopattino e sbatte la testa contro un palo: morto un 23enne

Ennesimo incidente a bordo di un monopattino elettrico a Roma, questa volta con un risvolto totalmente tragico. Infatti, nell’ennesimo incidente che coinvolge il mezzo a due ruote, questa volta è una giovane ragazzo di 23 anni. Il 23enne era a bordo del mezzo elettrico, quando dopo aver perso il controllo, ha violentemente sbattuto la propria testa con un palo, probabilmente un lampione della Città. Inutili i soccorsi, con il ragazzo morto dopo il devastante impatto.

L’incidente a Roma

La morte del ragazzo sarebbe avvenuta nel Quartiere Trieste, nel II Municipio capitolino. Il giovane stava percorrendo piazza Annibaliano, quando per ignoti motivi ha perso il controllo del proprio monopattino elettrico all’incrocio con viale Eritrea. Il fatto si sarebbe verificato intorno alle ore 2.00 di questa mattina, quando il giovane era intento a girare per le strade del noto quartiere romano, probabilmente impegnato a tornare a casa.

Forse per l’alta velocità tenuta con il mezzo, che è risaputo come in tanti mezzi analoghi sia eccessiva, oppure per qualche dissesto presente sulla strada, il ragazzo avrebbe perso il contro del mezzo che conduceva. Una situazione ingovernabile, tanto che la caduta non si limita a un piccolo ruzzolare sull’asfalto di piazza Annibaliano. Per il destino beffardo, purtroppo il giovane carambola addosso a un palo, probabilmente un lampione, in un scontro che non gli lascia scampo.

Infatti, purtroppo il giovane muore sul colpo. Probabilmente, sfortuna vuole che sbilanciandosi con il monopattino, il ragazzo abbia impattato con tutto il proprio peso la testa contro il palo, in una dinamica che probabilmente si sarebbe rivelata fatale per chiunque. Inutile l’arrivo dei soccorsi, che hanno potuto constatare solo il decesso del giovane. Secondo le ricostruzioni dell’incidente, il ragazzo avrebbe perso il controllo del monopattino in maniera autonome, con nessuno che gli ha tagliato la strada o infastidito durante il tragitto.