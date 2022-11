Emergenza freddo a Roma, l’appello della Croce Rossa: ‘Donate le coperte’. Ecco come fare e come aiutare

Arriva l’inverno e la Croce Rossa prepara la raccolta di coperte sulla città di Roma. Un’iniziativa che interesserà tutti i Municipi capitolini, oltre a diversi comuni situati nella Provincia romana. L’obiettivo è uno solo: dare il massimo sostegno ai senza fissa dimora della zona romana, donandogli coperte e aiuti per non farli perire sotto i colpi dell’imminente freddo natalizio. Un’iniziativa che potrà essere portata a compimento solamente con il buon cuore dei cittadini.

I punti di raccolta a Roma e in Provincia

I punti di raccolta, attivi sabato 12 novembre, saranno rintracciabili in diversi angoli della città. Nei municipi II e III l’appuntamento è in piazza Sempione 15 (Monte Sacro) e al mercato di via Chiana 109 (Quartiere Trieste) dalle 9 alle 13 e in via Monte Berico 5 dalle 15,30 alle 19. Per il V in via Verrio Flacco 60 (Casal Bertone) dalle 10 alle 13 e poi ancora dalle 16 alle 19. Per il VII in piazza Aruleno Celio Sabino 50 nel quartiere Giulio Agricola (10-16).

Ancora, si potranno consegnare coperte in via Pacinotti 18 a Marconi (10-18), comodo per i municipi VIII, XI e XII, insieme agli spazi del Comitato area metropolitana di Roma Capitale in via Ramazzini 37 a Monteverde (9-17). I volontari del IX parlamentino potranno recarsi al civico 23 di via Comisso (Cecchignola) dalle 9.30 alle 13.30, quelli del X alla scuola Parini in via delle Azzorre 134 a Ostia Ponente (10-13 e 16-18), quelli del XIII e del XIV in via Diomede Marvasi 4 (Aurelia), presso il centro commerciale Torresina (10-13), quelli del XV in via Bragaglia 9 (Isola Farnese) e in via Inverigo 28 (Prima Porta) dalle 10 alle 12.

In Provincia, dalle 9 alle 13 è attivo il comitato di Ciampino (via Mura Francesi 172), dalle 10 alle 12 quello di Monterotondo (10-12), dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 in via Chialastri 2 (località Colle Le Palme) nell’area dei Monti Prenestini, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 in via Zara per Santa Severa e Santa Marinella. Infine: 9.30-12.30 e 15-18 sono gli orari per consegnare le coperte al comitato Tolfa-Allumiere in via Sant’Antonio 3 (Allumiere) e in via Roma 85 (Tolfa).