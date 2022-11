Quando inizia la settimana del Black Friday su Amazon? Le date e le offerte

La settimana del Black Friday su Amazon si avvicina, e tutti noi siamo pronti a procedere con i nostri acquisti tanto desiderati e bramati, a prezzi davvero convenienti. La data è fissata da tempo, ormai, nella mente dei consumatori: venerdì 25 novembre 2022, il giorno in cui è stato consacrato il Black Friday 2022. E proprio in vista di quel giorno, già da questa settimana sono tante le catene di distribuzione d’elettronica ed informatica che stanno proponendo le loro incredibili offerte. Tuttavia, le grandi attese e speranze sono tutte per Amazon.

La settimana del Black Friday su Amazon

Se c’è un evento imperdibile per ogni mese di novembre dell’anno è proprio quello del Black Friday, a cui quasi tutti i commercianti, online o fisici, decidono di partecipare. Un periodo ottimale non solo per rifarsi il guardaroba o rinnovare i proprio prodotti e strumenti hi-tech, ma anche per iniziare a comperare qualche regalo di Natale da conservare fino alla consegna del fortunato.

Inizio previsto il prossimo 18 Novembre 2022

Proprio oggi il colosso di Seattle ha deciso di annunciare finalmente che la settimana dedicata completamente al Black Friday su Amazon inizierà proprio il prossimo il 18 Novembre 2022. In altre parole, quest’anno il gigante delle vendite online ha deciso proprio di fare le cose in grande, dal momento che ha deciso di proporre ben dieci giorni di offerte su tantissimi prodotti. L’unico problema è scegliere quale acquistare. Ecco allora quali sono le date da cerchiare sul calendario per non lasciarli sfuggire niente: