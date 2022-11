Black Friday 2022, le offerte in attesa del 25 novembre: sconti e promozioni Amazon, Unieuro, MediaWorld e Apple

Si avvicina il Black Friday 2022, che si svolgerà quest’anno il 25 novembre 2022. Nel nostro articolo andremo a vedere le offerte più ghiotte che portali come Amazon, Unieuro, MediaWorld e la Apple hanno in serbo per noi utenti. Un’occasione per compare il prodotto dei nostri sogni a prezzi calmierati, anzi proprio stracciati. Un momento da non perdere per nessun motivo, soprattutto per quelle persone amanti dello shopping.

Le offerte e le promozioni per il Black Friday 2022

Tra le offerte che spiccheranno per Unieuro, sicuramente va visto con interesse l’offerta per il televisore Samsung Series 8. Esso è un ultra sottile, capace di riportare i colori reali, ottimo per la modalità “gaming” e dal suono dinamico incorporato. Vostro a 499,00 euro. Per la telefonia, troviamo lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro da 128 GB, disponibile a 199,00 euro. Lo possiamo trovare di colore grigio, blu e con un colore assai particolare: il bronzo.

Per la parte dei computer, troviamo un HP 15s-fq5009nl i5-1235U. Esso è un Full HD, da 512 G con Wi-Fi incorporato e Windows 11 Home. Di colore argento, è vostro a 499 euro. Su MediaWorld, per il gaming troviamo un Nintendo Switch, di colore bianco 0 rosso e blu a 349,99 euro. Per i robot da cucina, troviamo un Moulinex FP8218 con capacità da 3 litri di colore 3, al prezzo di 115,99 euro. Per le macchine del caffè, troviamo una Lavazza Tiny di colore bianco a 79,99 euro.

Per la Apple, l’iPhone 14 a 1.029 euro, rintracciabile nei colori blu, viola, mezzanotte, galassia e rosso. Invece, gli Iphone 14 Plus li troviamo 1.179 euro, coi colori blu, viola, mezzanotte, galassia e rosso. Per le offerte di Amazon, gli sconti più spettacolari li troviamo sull’abbigliamento firmato, dove si arriva a pagare un capo anche con il 70% di sconto. Inoltre sul piano dell’editoria, è possibile trovare libri a un prezzo di massima di 5 euro: insomma, un prezzo stracciatissimo che invoglia qualsiasi persona a leggere.