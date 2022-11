Negozi, supermercati e centri commerciali aperti o chiusi lunedì 1 novembre 2022? Orari e info utili

In molti si chiederanno se in occasione della festa di Ognissanti ci saranno supermercati aperti e soprattutto quali saranno quelli che tireranno su le saracinesche in attesa dell’arrivo dei clienti. Quest’anno il 1 novembre cade di martedì, un fine settimana lungo 4 giorni per i più fortunati che hanno scelto di approfittare per trascorrere qualche giorno lontano dalla routine quotidiana. Ma per quanti sono costretti a casa per motivi di lavoro o altro risulta fondamentale sapere se potranno contare su supermercati aperti, magari per spese dell’ultimo momento in occasione della giornata di festa. Andiamo a vedere….

Centri commerciali aperti a Roma

I supermercati nella giornata di martedì 1 novembre 2022 resteranno aperti per l’intera giornata come un giorno feriale qualunque. Anche i grandi magazzini resteranno aperti in occasione della festività di Ognissanti. Ikea, Decathlon, MediaWorld rispetteranno l’orario consueto per accogliere i clienti. L’Outlet di Valmontone sarà aperto dalle 10 alle 21, l’Outlet di Castel Romano aprirà alle 10 e chiuderà alle 20, anche Quello di Porta di Roma osserverà il consueto orario dalle 10 alle 21. Euroma2 e Maximo sulla Laurentina saranno aperti dalle 10 alle 21.

Supermercati aperti

I supermercati, invece, dipenderà dalla singola rivendita, anche se Esselunga annuncia l’orario solito dalle 7 e 30 alle 22, così come i Conad che apriranno tra le 8 e le 9 – sempre a seconda del punto vendita – e chiuderanno tra le 20 e qualcuno anche alle 22. I negozi Pim osserveranno l’orario abituale dalle 7 alle 21, anche il Lidl resterà aperto dalle 8 alle 21, così come Panorama.